За ночь в Екатеринбурге выпала треть месячной нормы осадков

11 ноября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Из-за дождя в Кольцово снизилась видимость до 400 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пик осадков пришелся на ночные и утренние часы. За ночь с 10 по 11 ноября в столице Урала выпала треть месячной нормы осадков. Об этом рассказал синоптик Алесей Пулин. «Как и ожидалось, пик интенсивности осадков пришелся на ночные и утренние часы. В Екатеринбурге за ночь выпало практически столько же, сколько и за первую декаду ноября, то есть треть месячной нормы. Значение осадков на утро в Екатеринбурге составило 11 миллиметров», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, утром в Кольцово высота нижней границы облаков была на уровне 60-90 метров. В сочетании с дождем это привело к снижению видимости до 350-400 метров. Ранее стало известно, что на севере Свердловской области продолжатся осадки в виде снега. В южных районах региона ожидаются дожди.

В Екатеринбурге пик осадков пришелся на ночные и утренние часы. За ночь с 10 по 11 ноября в столице Урала выпала треть месячной нормы осадков. Об этом рассказал синоптик Алесей Пулин. «Как и ожидалось, пик интенсивности осадков пришелся на ночные и утренние часы. В Екатеринбурге за ночь выпало практически столько же, сколько и за первую декаду ноября, то есть треть месячной нормы. Значение осадков на утро в Екатеринбурге составило 11 миллиметров», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, утром в Кольцово высота нижней границы облаков была на уровне 60-90 метров. В сочетании с дождем это привело к снижению видимости до 350-400 метров. Ранее стало известно, что на севере Свердловской области продолжатся осадки в виде снега. В южных районах региона ожидаются дожди.