10 ноября 2023

За ночь в Екатеринбурге выпала треть месячной нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Курган , слякоть, непогода, ливень, дождь, осень
Из-за дождя в Кольцово снизилась видимость до 400 метров Фото:

В Екатеринбурге пик осадков пришелся на ночные и утренние часы. За ночь с 10 по 11 ноября в столице Урала выпала треть месячной нормы осадков. Об этом рассказал синоптик Алесей Пулин.

«Как и ожидалось, пик интенсивности осадков пришелся на ночные и утренние часы. В Екатеринбурге за ночь выпало практически столько же, сколько и за первую декаду ноября, то есть треть месячной нормы. Значение осадков на утро в Екатеринбурге составило 11 миллиметров», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, утром в Кольцово высота нижней границы облаков была на уровне 60-90 метров. В сочетании с дождем это привело к снижению видимости до 350-400 метров.

Ранее стало известно, что на севере Свердловской области продолжатся осадки в виде снега. В южных районах региона ожидаются дожди.

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В Екатеринбурге пик осадков пришелся на ночные и утренние часы. За ночь с 10 по 11 ноября в столице Урала выпала треть месячной нормы осадков. Об этом рассказал синоптик Алесей Пулин. «Как и ожидалось, пик интенсивности осадков пришелся на ночные и утренние часы. В Екатеринбурге за ночь выпало практически столько же, сколько и за первую декаду ноября, то есть треть месячной нормы. Значение осадков на утро в Екатеринбурге составило 11 миллиметров», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, утром в Кольцово высота нижней границы облаков была на уровне 60-90 метров. В сочетании с дождем это привело к снижению видимости до 350-400 метров. Ранее стало известно, что на севере Свердловской области продолжатся осадки в виде снега. В южных районах региона ожидаются дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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