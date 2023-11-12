В Челябинске на 31% вырос спрос на Деда Мороза и Снегурочку

Средний чек на услуги главных новогодних героев в Челябинске начинается от 1,5 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в первой половине ноября 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки вырос на 31%. В среднем за выступление сказочных персонажей придется отдать от 1,5 тысяч рублей, рассказали аналитики в пресс-службе «Авито Услуги».

«Уже в первой половине ноября 2023 года, за 1,5 месяца до Нового года, число запросов на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Челябинске выросло на 31% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом на сегодняшний день начинается от 1 500 рублей за услугу», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики «Авито Услуги» отмечают, цена может меняться в зависимости от длительности представления и наполнения программы. При этом выступления сказочных персонажей непосредственно в новогоднюю ночь обойдутся дороже.

Количество предложений услуг Деда Мороза и Снегурочки в первой половине ноября 2023 года по сравнению с прошлым годом выросло на 18%. Эксперты прогнозируют их стремительный рост в ноябре—декабре 2023 года.