Власти Перми потратят 6,5 млн на ремонт исторического особняка купца Попова

Здание является памятником архитектуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Перми объявили конкурс на выполнение работ по ремонту и реставрации здания, которое является объектом культурного наследия. Речь о жилом доме купца Попова на перекрестке улиц Сибирской и Екатерининской. Начальная и максимальная цена контракта составляет около 6,5 млн рублей.

«Выполнение работ по ремонту и реставрации части здания объекта культурного наследия „Жилой дом А.Е. Попова“. Адрес — улица Сибирская, 12. Ремонту подлежат окна и помещения. Заказчик — муниципальное автономное учреждение системы образования „Дом учителя“ города Перми. Начальная и максимальная цена контракта составляет около 6,5 млн рублей», — указано в конкурсном техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».

Жилой дом А.Е. Попова был построен в 1787 году пермским купцом. Здание является одним из самых первых в городе. В 1842 году оно сильно пострадало от пожара, после чего было перестроено. В начале XX века в доме размещалось Камское речное пароходство, после его занимали различные службы. Является памятником архитектуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти объявили конкурс на оказание услуг по ремонту помещений усадьба братьев Тупицыных на улице Екатерининской. В этом здании сейчас размещается региональная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.