ХМАО в лидерах по числу полученных компаниями экологических разрешений

15 ноября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Росприроднадзор выдал 290 экологических разрешений компаниям ХМАО, оказывающим негативное воздействие на природу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число лидеров по количеству выданных Росприроднадзором комплексных экологических разрешений (КЭР). Об этом сообщила в своем telegram-канале руководитель ведомства Светлана Радионова. «В число регионов с наибольшим количеством ответственных предприятий, получивших КЭР, относятся ХМАО — Югра, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Республика Татарстан, Самарская, Кемеровская и Иркутская области. В Ханты-Мансийском округе выдано 290 разрешений объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду», — указано в публикации. По данным представленного документа, округ на втором месте по числу полученных организациями КЭР: больший показатель лишь у Самарской области, где выдано 414 разрешений. По закону, все компании, оказывающее негативное воздействие на природу, должны оформить разрешающие документы. Радионова уточняет, что только треть природопользователей России получили КЭР, а сделать это нужно до начала 2025 года. Ранее URA.RU писало, что ХМАО попал в число антилидеров по нанесенному вреду земле. Из-за техногенных причин в округе нарушено 27,6 тысяч га земель.

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число лидеров по количеству выданных Росприроднадзором комплексных экологических разрешений (КЭР). Об этом сообщила в своем telegram-канале руководитель ведомства Светлана Радионова. «В число регионов с наибольшим количеством ответственных предприятий, получивших КЭР, относятся ХМАО — Югра, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Республика Татарстан, Самарская, Кемеровская и Иркутская области. В Ханты-Мансийском округе выдано 290 разрешений объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду», — указано в публикации. По данным представленного документа, округ на втором месте по числу полученных организациями КЭР: больший показатель лишь у Самарской области, где выдано 414 разрешений. По закону, все компании, оказывающее негативное воздействие на природу, должны оформить разрешающие документы. Радионова уточняет, что только треть природопользователей России получили КЭР, а сделать это нужно до начала 2025 года. Ранее URA.RU писало, что ХМАО попал в число антилидеров по нанесенному вреду земле. Из-за техногенных причин в округе нарушено 27,6 тысяч га земель.