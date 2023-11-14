ХМАО в лидерах по числу полученных компаниями экологических разрешений

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число лидеров по количеству выданных Росприроднадзором комплексных экологических разрешений (КЭР). Об этом сообщила в своем telegram-канале руководитель ведомства Светлана Радионова.
«В число регионов с наибольшим количеством ответственных предприятий, получивших КЭР, относятся ХМАО — Югра, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Республика Татарстан, Самарская, Кемеровская и Иркутская области. В Ханты-Мансийском округе выдано 290 разрешений объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду», — указано в публикации.
По данным представленного документа, округ на втором месте по числу полученных организациями КЭР: больший показатель лишь у Самарской области, где выдано 414 разрешений. По закону, все компании, оказывающее негативное воздействие на природу, должны оформить разрешающие документы. Радионова уточняет, что только треть природопользователей России получили КЭР, а сделать это нужно до начала 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что ХМАО попал в число антилидеров по нанесенному вреду земле. Из-за техногенных причин в округе нарушено 27,6 тысяч га земель.
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