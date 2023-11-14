14 ноября 2023

ХМАО в лидерах по числу полученных компаниями экологических разрешений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, росприроднадзор, экологический надзор
Росприроднадзор выдал 290 экологических разрешений компаниям ХМАО, оказывающим негативное воздействие на природу Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число лидеров по количеству выданных Росприроднадзором комплексных экологических разрешений (КЭР). Об этом сообщила в своем telegram-канале руководитель ведомства Светлана Радионова.

«В число регионов с наибольшим количеством ответственных предприятий, получивших КЭР, относятся ХМАО — Югра, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Республика Татарстан, Самарская, Кемеровская и Иркутская области. В Ханты-Мансийском округе выдано 290 разрешений объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду», — указано в публикации.

По данным представленного документа, округ на втором месте по числу полученных организациями КЭР: больший показатель лишь у Самарской области, где выдано 414 разрешений. По закону, все компании, оказывающее негативное воздействие на природу, должны оформить разрешающие документы. Радионова уточняет, что только треть природопользователей России получили КЭР, а сделать это нужно до начала 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО попал в число антилидеров по нанесенному вреду земле. Из-за техногенных причин в округе нарушено 27,6 тысяч га земель.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число лидеров по количеству выданных Росприроднадзором комплексных экологических разрешений (КЭР). Об этом сообщила в своем telegram-канале руководитель ведомства Светлана Радионова. «В число регионов с наибольшим количеством ответственных предприятий, получивших КЭР, относятся ХМАО — Югра, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Республика Татарстан, Самарская, Кемеровская и Иркутская области. В Ханты-Мансийском округе выдано 290 разрешений объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду», — указано в публикации. По данным представленного документа, округ на втором месте по числу полученных организациями КЭР: больший показатель лишь у Самарской области, где выдано 414 разрешений. По закону, все компании, оказывающее негативное воздействие на природу, должны оформить разрешающие документы. Радионова уточняет, что только треть природопользователей России получили КЭР, а сделать это нужно до начала 2025 года. Ранее URA.RU писало, что ХМАО попал в число антилидеров по нанесенному вреду земле. Из-за техногенных причин в округе нарушено 27,6 тысяч га земель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...