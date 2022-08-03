ХМАО и ЯНАО попали в топ по техногенному загрязнению земли

03 августа 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

В ХМАО и ЯНАО испортили более 40 тыс. га земли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа стали антилидерами по техногенному ущербу земле. Информацию об этом разместила пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Больше всего пришло в негодность из-за техногенных причин в Забайкальском крае — 42,6 тыс. га. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ — 27,6 тыс. га. Третью строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ -14,4 тыс. га», — уточняет пресс-служба FinExpertiza со ссылкой на данные Росприроднадзора. В топ-10 вошли Якутия, Красноярский край, Иркутская, Магаданская, Кировская, Амурская и Кемеровская области. Всего негативному индустриальному воздействию подверглось 195,2 тыс. га земли. Большая часть земель была нарушена в связи с разработкой месторождений полезных ископаемых. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели задолжали властям ХМАО почти 75 миллионов рублей за использование леса. Долг в 66 миллионов тянется еще с прошлых лет, и еще 8 миллионов — накопилось уже в этом году.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа стали антилидерами по техногенному ущербу земле. Информацию об этом разместила пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Больше всего пришло в негодность из-за техногенных причин в Забайкальском крае — 42,6 тыс. га. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ — 27,6 тыс. га. Третью строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ -14,4 тыс. га», — уточняет пресс-служба FinExpertiza со ссылкой на данные Росприроднадзора. В топ-10 вошли Якутия, Красноярский край, Иркутская, Магаданская, Кировская, Амурская и Кемеровская области. Всего негативному индустриальному воздействию подверглось 195,2 тыс. га земли. Большая часть земель была нарушена в связи с разработкой месторождений полезных ископаемых. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели задолжали властям ХМАО почти 75 миллионов рублей за использование леса. Долг в 66 миллионов тянется еще с прошлых лет, и еще 8 миллионов — накопилось уже в этом году.