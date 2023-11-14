В пермском филиале «Ростелекома» сменили директора

Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Ильдар Фахрутдинов

15 ноября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

«Ростелеком» в Перми возглавил Ильдар Фахрутдинов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Ростелеком» сменил руководителя пермского филиала. Им стал Ильдар Фахрутдинов, рассказали URA.RU в компании. Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Ильдар Фахрутдинов. Его предшественник Петр Козловский ушел по собственному желанию. Он будет заниматься своими проектами», — сообщил собеседник агентства. Ильдар Фахрутдинов — выходец из Татарстана. Он работал в разных регионах России в ПАО «Вымпелком», компаниях «МегаФон» и МТС. С 2021 по ноябрь 2023 года руководил ПАО «Вымпелком» Свердловской области.

«Ростелеком» сменил руководителя пермского филиала. Им стал Ильдар Фахрутдинов, рассказали URA.RU в компании. Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Ильдар Фахрутдинов. Его предшественник Петр Козловский ушел по собственному желанию. Он будет заниматься своими проектами», — сообщил собеседник агентства. Ильдар Фахрутдинов — выходец из Татарстана. Он работал в разных регионах России в ПАО «Вымпелком», компаниях «МегаФон» и МТС. С 2021 по ноябрь 2023 года руководил ПАО «Вымпелком» Свердловской области.