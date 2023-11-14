14 ноября 2023

В пермском филиале «Ростелекома» сменили директора

Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Ильдар Фахрутдинов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, ростелеком
«Ростелеком» в Перми возглавил Ильдар Фахрутдинов Фото:

«Ростелеком» сменил руководителя пермского филиала. Им стал Ильдар Фахрутдинов, рассказали URA.RU в компании.

Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Ильдар Фахрутдинов. Его предшественник Петр Козловский ушел по собственному желанию. Он будет заниматься своими проектами», — сообщил собеседник агентства.

Ильдар Фахрутдинов — выходец из Татарстана. Он работал в разных регионах России в ПАО «Вымпелком», компаниях «МегаФон» и МТС. С 2021 по ноябрь 2023 года руководил ПАО «Вымпелком» Свердловской области.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Ростелеком» сменил руководителя пермского филиала. Им стал Ильдар Фахрутдинов, рассказали URA.RU в компании. Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Ильдар Фахрутдинов. Его предшественник Петр Козловский ушел по собственному желанию. Он будет заниматься своими проектами», — сообщил собеседник агентства. Ильдар Фахрутдинов — выходец из Татарстана. Он работал в разных регионах России в ПАО «Вымпелком», компаниях «МегаФон» и МТС. С 2021 по ноябрь 2023 года руководил ПАО «Вымпелком» Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...