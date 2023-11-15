На бизнесмена из Березников, оскорбившего мобилизованных, вновь подали в суд

Бизнесмен из Березников Оснадчук задолжал коммунальщикам деньги

Иск ПАО «Т Плюс» к предпринимателю Роману Оснадчуку поступил в Арбитражный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель из Березников (Пермский край) Роман Оснадчук, уехавший из России после публичного оскорбления мобилизованных, вновь стал ответчиком в суде. Исковые требования к Оснадчуку предъявили коммунальщики: ООО «Березниковская водоснабжающая компания» и ПАО «Т Плюс». Информация отражена в определении Арбитражного суда Прикамья, размещенном на сервисе «Электронное правосудие».

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Оснадчука Романа Юрьевича в пользу ООО „Березниковская водоснабжающая компания“ задолженность за услуги холодного водоснабжения, негативное воздействие на работу ЦСВ (централизованная система водоотведения — прим. URA.RU) за декабрь 2022 года в размере 3 098,85 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1 000 рублей», — говорится в определении суда.

Также Оснадчук проходит ответчиком в Арбитражном суде по иску ПАО «Т Плюс». Он поступил в суд 15 ноября. Суть исковых претензий поставщика коммунальных ресурсов на сайте суда не раскрывается. Ранее в суд на скандального предпринимателя подал ООО «Тымлатский рыбокомбинат». Предприятие потребовало взыскать с Оснадчука, торговавшего рыбой и морепродуктами, деньги за поставленную продукцию.

Осенью 2022 года в Сеть попало видео, на котором Оснадчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил мобилизованных участников спецоперации. После этого неизвестные разбили и подожгли торговые точки бизнесмена в Березниках, а сам он вскоре выставил бизнес на продажу и уехал из России.