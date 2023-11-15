Стало известно, когда в центре Перми откроют новый пятизвездочный отель

Пятизвездочный отель Radisson, который станет частью МФЦ «iMALL Эспланада», откроется в Перми в 2024 году. Новая гостиница будет рассчитана на 158 номеров.
«Пятизвездочный отель Radisson откроется в Перми в 2024 году. Об этом рассказала управляющий директор Radisson Hotel Group в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс», — сообщил «Коммерсант-Пермь».
Пятизвездочную гостиницу Radisson начали строить в Перми в квартале улиц Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская в июне 2020 года. Отель рассчитан на 158 номеров, возводит его ГК «Проспект». На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан с видом на город. Также в гостинице разместят конференц-залы. Их вместимость — более тысячи человек.
Ранее URA.RU рассказывало, что артист Сергей Лазарев, приехавший в Пермь с концертами, был вынужден сменить отель. В своих соцсетях он объяснил это тем, что в его номере в пятизвездочной гостинице Holiday Perm ванна оказалась с желтыми пятнами. В администрации отеля позже заявили, что проведут ремонт.
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