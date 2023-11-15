Стало известно, когда в центре Перми откроют новый пятизвездочный отель

Пятизвездочный отель Radisson откроется в Перми в 2024 году

16 ноября 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Строительство отеля является частью масштабного проекта МФЦ «iMALL Эспланада» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пятизвездочный отель Radisson, который станет частью МФЦ «iMALL Эспланада», откроется в Перми в 2024 году. Новая гостиница будет рассчитана на 158 номеров. «Пятизвездочный отель Radisson откроется в Перми в 2024 году. Об этом рассказала управляющий директор Radisson Hotel Group в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Пятизвездочную гостиницу Radisson начали строить в Перми в квартале улиц Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская в июне 2020 года. Отель рассчитан на 158 номеров, возводит его ГК «Проспект». На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан с видом на город. Также в гостинице разместят конференц-залы. Их вместимость — более тысячи человек. Ранее URA.RU рассказывало, что артист Сергей Лазарев, приехавший в Пермь с концертами, был вынужден сменить отель. В своих соцсетях он объяснил это тем, что в его номере в пятизвездочной гостинице Holiday Perm ванна оказалась с желтыми пятнами. В администрации отеля позже заявили, что проведут ремонт.

Пятизвездочный отель Radisson, который станет частью МФЦ «iMALL Эспланада», откроется в Перми в 2024 году. Новая гостиница будет рассчитана на 158 номеров. «Пятизвездочный отель Radisson откроется в Перми в 2024 году. Об этом рассказала управляющий директор Radisson Hotel Group в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Пятизвездочную гостиницу Radisson начали строить в Перми в квартале улиц Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская в июне 2020 года. Отель рассчитан на 158 номеров, возводит его ГК «Проспект». На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан с видом на город. Также в гостинице разместят конференц-залы. Их вместимость — более тысячи человек. Ранее URA.RU рассказывало, что артист Сергей Лазарев, приехавший в Пермь с концертами, был вынужден сменить отель. В своих соцсетях он объяснил это тем, что в его номере в пятизвездочной гостинице Holiday Perm ванна оказалась с желтыми пятнами. В администрации отеля позже заявили, что проведут ремонт.