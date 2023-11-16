Пермская галерея показала скрытую ранее скульптуру идеальных советских женщин. Фото

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Повседневная жизнь. Пермь, троицкий собор, соборная площадь, художественная галерея
Пермская галерея открывает новые тайны Фото:

Сотрудники Пермской художественной галереи, готовясь к переезду, извлекли из хранилища скульптуру «Советские физкультурницы». В обозримом прошлом эта работа скульптора Елены Янсон-Манизер, в которой воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х годов, не показывалась зрителям, говорят в музее.

«Работа датирована 1937 годом, в ней воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х — „спортсменки, комсомолки и просто красавицы“. Экспонировалась ли когда-нибудь в галерее эта скульптура, никто из ныне работающих сотрудников не знает», — говорится на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».

В новом здании галереи «Советские физкультурницы» будут выставлены в экспозиции советского искусства. Ранее URA.RU рассказывало, что в здании Спасо-Преображенского собора, откуда съезжает музей, рабочие нашли старинные скрытые ранее настенные росписи.

Скульптуру ранее широкий зритель не видел
Скульптуру ранее широкий зритель не видел
Чтобы перевезти спортсменок используют погрузчик
Чтобы перевезти спортсменок используют погрузчик

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Сотрудники Пермской художественной галереи, готовясь к переезду, извлекли из хранилища скульптуру «Советские физкультурницы». В обозримом прошлом эта работа скульптора Елены Янсон-Манизер, в которой воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х годов, не показывалась зрителям, говорят в музее. «Работа датирована 1937 годом, в ней воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х — „спортсменки, комсомолки и просто красавицы“. Экспонировалась ли когда-нибудь в галерее эта скульптура, никто из ныне работающих сотрудников не знает», — говорится на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». В новом здании галереи «Советские физкультурницы» будут выставлены в экспозиции советского искусства. Ранее URA.RU рассказывало, что в здании Спасо-Преображенского собора, откуда съезжает музей, рабочие нашли старинные скрытые ранее настенные росписи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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