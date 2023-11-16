Пермская галерея показала скрытую ранее скульптуру идеальных советских женщин. Фото

16 ноября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Пермская галерея открывает новые тайны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники Пермской художественной галереи, готовясь к переезду, извлекли из хранилища скульптуру «Советские физкультурницы». В обозримом прошлом эта работа скульптора Елены Янсон-Манизер, в которой воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х годов, не показывалась зрителям, говорят в музее. «Работа датирована 1937 годом, в ней воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х — „спортсменки, комсомолки и просто красавицы“. Экспонировалась ли когда-нибудь в галерее эта скульптура, никто из ныне работающих сотрудников не знает», — говорится на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». В новом здании галереи «Советские физкультурницы» будут выставлены в экспозиции советского искусства. Ранее URA.RU рассказывало, что в здании Спасо-Преображенского собора, откуда съезжает музей, рабочие нашли старинные скрытые ранее настенные росписи. Скульптуру ранее широкий зритель не видел Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum Чтобы перевезти спортсменок используют погрузчик Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum

Сотрудники Пермской художественной галереи, готовясь к переезду, извлекли из хранилища скульптуру «Советские физкультурницы». В обозримом прошлом эта работа скульптора Елены Янсон-Манизер, в которой воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х годов, не показывалась зрителям, говорят в музее. «Работа датирована 1937 годом, в ней воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х — „спортсменки, комсомолки и просто красавицы“. Экспонировалась ли когда-нибудь в галерее эта скульптура, никто из ныне работающих сотрудников не знает», — говорится на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». В новом здании галереи «Советские физкультурницы» будут выставлены в экспозиции советского искусства. Ранее URA.RU рассказывало, что в здании Спасо-Преображенского собора, откуда съезжает музей, рабочие нашли старинные скрытые ранее настенные росписи.