Сотрудники Пермской художественной галереи, готовясь к переезду, извлекли из хранилища скульптуру «Советские физкультурницы». В обозримом прошлом эта работа скульптора Елены Янсон-Манизер, в которой воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х годов, не показывалась зрителям, говорят в музее.
«Работа датирована 1937 годом, в ней воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х — „спортсменки, комсомолки и просто красавицы“. Экспонировалась ли когда-нибудь в галерее эта скульптура, никто из ныне работающих сотрудников не знает», — говорится на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».
В новом здании галереи «Советские физкультурницы» будут выставлены в экспозиции советского искусства. Ранее URA.RU рассказывало, что в здании Спасо-Преображенского собора, откуда съезжает музей, рабочие нашли старинные скрытые ранее настенные росписи.
Скульптуру ранее широкий зритель не видел
Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum
Чтобы перевезти спортсменок используют погрузчик
Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum
Сотрудники Пермской художественной галереи, готовясь к переезду, извлекли из хранилища скульптуру «Советские физкультурницы». В обозримом прошлом эта работа скульптора Елены Янсон-Манизер, в которой воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х годов, не показывалась зрителям, говорят в музее. «Работа датирована 1937 годом, в ней воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х — „спортсменки, комсомолки и просто красавицы“. Экспонировалась ли когда-нибудь в галерее эта скульптура, никто из ныне работающих сотрудников не знает», — говорится на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». В новом здании галереи «Советские физкультурницы» будут выставлены в экспозиции советского искусства. Ранее URA.RU рассказывало, что в здании Спасо-Преображенского собора, откуда съезжает музей, рабочие нашли старинные скрытые ранее настенные росписи.