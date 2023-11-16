16 ноября 2023

Пермский губернатор вступился за главу своего грантового фонда

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин наградил Елену Малкову за отличную работу Фото:

Глава Прикамья Дмитрий Махонин на отлично оценил работу директора Фонда грантов губернатора Пермского края Елены Малковой, которая покидает пост. Ранее появлялась информация, что у властей есть претензии к работе организации, которая раздает гранты не тем НКО. Но Махонин на заседании регионального правительства заявил, что участники конкурса должны спокойней относиться к проигрышу.

«Я понимаю волнительность наших некоммерческих организаций, особенно крупных, которые постоянно участвуют. У них есть досада, что они не всегда выигрывают. На самом деле, надо воспринимать это достойно. Если ты крупная, знаковая для региона организация, это не значит, что ты автоматический можешь победить», — подчеркнул Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».

По словам Махонина, в последнем отборе победителей акцент был сделан на небольшие организации, которые ранее поддержку из фонда не получали. В заключении губернатор заявил, что Малкова на посту директора фонда сделала свою работу «на отлично», и вручил ей благодарность.

О том, что Малкова покидает руководство фонда губернаторских грантов, она сообщила 13 ноября, отметив, что «предвосхитила действия оппонентов, приняв решение еще в августе». Она отметила, что при распределении бюджетных средств действовала «добросовестно, не продаваясь ни за деньги, ни за власть, не поддаваясь на провокации в СМИ, пабликах, социальных сетях». При этом источники в политструктурах Прикамья предполагали, что причиной увольнения Малковой могли стать несколько скандалов, когда гранты из фонда получали никому не известные НКО.

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Глава Прикамья Дмитрий Махонин на отлично оценил работу директора Фонда грантов губернатора Пермского края Елены Малковой, которая покидает пост. Ранее появлялась информация, что у властей есть претензии к работе организации, которая раздает гранты не тем НКО. Но Махонин на заседании регионального правительства заявил, что участники конкурса должны спокойней относиться к проигрышу. «Я понимаю волнительность наших некоммерческих организаций, особенно крупных, которые постоянно участвуют. У них есть досада, что они не всегда выигрывают. На самом деле, надо воспринимать это достойно. Если ты крупная, знаковая для региона организация, это не значит, что ты автоматический можешь победить», — подчеркнул Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте». По словам Махонина, в последнем отборе победителей акцент был сделан на небольшие организации, которые ранее поддержку из фонда не получали. В заключении губернатор заявил, что Малкова на посту директора фонда сделала свою работу «на отлично», и вручил ей благодарность. О том, что Малкова покидает руководство фонда губернаторских грантов, она сообщила 13 ноября, отметив, что «предвосхитила действия оппонентов, приняв решение еще в августе». Она отметила, что при распределении бюджетных средств действовала «добросовестно, не продаваясь ни за деньги, ни за власть, не поддаваясь на провокации в СМИ, пабликах, социальных сетях». При этом источники в политструктурах Прикамья предполагали, что причиной увольнения Малковой могли стать несколько скандалов, когда гранты из фонда получали никому не известные НКО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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