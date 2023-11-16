Пермский губернатор вступился за главу своего грантового фонда

17 ноября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин наградил Елену Малкову за отличную работу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Прикамья Дмитрий Махонин на отлично оценил работу директора Фонда грантов губернатора Пермского края Елены Малковой, которая покидает пост. Ранее появлялась информация, что у властей есть претензии к работе организации, которая раздает гранты не тем НКО. Но Махонин на заседании регионального правительства заявил, что участники конкурса должны спокойней относиться к проигрышу. «Я понимаю волнительность наших некоммерческих организаций, особенно крупных, которые постоянно участвуют. У них есть досада, что они не всегда выигрывают. На самом деле, надо воспринимать это достойно. Если ты крупная, знаковая для региона организация, это не значит, что ты автоматический можешь победить», — подчеркнул Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте». По словам Махонина, в последнем отборе победителей акцент был сделан на небольшие организации, которые ранее поддержку из фонда не получали. В заключении губернатор заявил, что Малкова на посту директора фонда сделала свою работу «на отлично», и вручил ей благодарность. О том, что Малкова покидает руководство фонда губернаторских грантов, она сообщила 13 ноября, отметив, что «предвосхитила действия оппонентов, приняв решение еще в августе». Она отметила, что при распределении бюджетных средств действовала «добросовестно, не продаваясь ни за деньги, ни за власть, не поддаваясь на провокации в СМИ, пабликах, социальных сетях». При этом источники в политструктурах Прикамья предполагали, что причиной увольнения Малковой могли стать несколько скандалов, когда гранты из фонда получали никому не известные НКО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Прикамья Дмитрий Махонин на отлично оценил работу директора Фонда грантов губернатора Пермского края Елены Малковой, которая покидает пост. Ранее появлялась информация, что у властей есть претензии к работе организации, которая раздает гранты не тем НКО. Но Махонин на заседании регионального правительства заявил, что участники конкурса должны спокойней относиться к проигрышу. «Я понимаю волнительность наших некоммерческих организаций, особенно крупных, которые постоянно участвуют. У них есть досада, что они не всегда выигрывают. На самом деле, надо воспринимать это достойно. Если ты крупная, знаковая для региона организация, это не значит, что ты автоматический можешь победить», — подчеркнул Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте». По словам Махонина, в последнем отборе победителей акцент был сделан на небольшие организации, которые ранее поддержку из фонда не получали. В заключении губернатор заявил, что Малкова на посту директора фонда сделала свою работу «на отлично», и вручил ей благодарность. О том, что Малкова покидает руководство фонда губернаторских грантов, она сообщила 13 ноября, отметив, что «предвосхитила действия оппонентов, приняв решение еще в августе». Она отметила, что при распределении бюджетных средств действовала «добросовестно, не продаваясь ни за деньги, ни за власть, не поддаваясь на провокации в СМИ, пабликах, социальных сетях». При этом источники в политструктурах Прикамья предполагали, что причиной увольнения Малковой могли стать несколько скандалов, когда гранты из фонда получали никому не известные НКО.