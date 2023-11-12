Директор Фонда грантов пермского губернатора покидает должность

Фонд грантов пермского губернатора Елена Малкова уходит с поста директора

Причиной ухода Елены Малковой из общественной организации могли стать претензии к ней краевых властей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Директор Фонда грантов губернатора Пермского края Елена Малкова решила оставить свой пост. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» общественница пояснила, что приняла решение покинуть организацию «еще в августе».

«Возможно, своим решением я предвосхитила действия оппонентов, приняв решение (еще в августе) о завершении этапа своей жизни под названием „фонд“ и подготовке к новому (название еще не придумала). Но хочу вам сказать: в работе грантооператора — в распределении бюджетных средств на поддержку инициатив можно действовать открыто, честно, добросовестно, не продаваясь ни за деньги, ни за власть, не поддаваясь на провокации в СМИ, пабликах, социальных сетях», — написала Малкова. Также руководитель Фонда грантов губернатора поблагодарила коллег за проделанную работу.

По данным источника URA.RU в политструктурах региона, причиной увольнения Малковой стали накопившиеся к ней со стороны краевых властей претензии.

«У краевых властей накопилось к ней много претензий. За время ее работы было несколько скандалов с раздачей грантов, их получали странные фирмы чуть ли не однодневки. А реальные проекты оставались в стороне», — рассказал источник.

Фонд грантов губернатора Пермского края учрежден администрацией главы региона в 2021 году. Его основная задача — вовлечение социально-ориентированных НКО и гражданских активистов в решение вопросов общественного развития Прикамья. Малкова возглавила общественную организацию с момента ее основания.