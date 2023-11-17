Минюст РФ внес актрису Троянову в список иноагентов

Минюст России включил в реест иностранных агентов актрису Яну Троянову, журалиста Илью Бера, журналиста Александра Морозова, интернет-издание «The Moscow Times», иностранную организацию Hidemy.network Ltd., реализующая VPN-сервис «HideMy.name». Об этом следует из обновленного 17 ноября реестра иноагентов на официальном сайте Минюста РФ.
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