Минюст РФ внес актрису Троянову в список иноагентов

17 ноября 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Минюст России включил в реест иностранных агентов актрису Яну Троянову, журалиста Илью Бера, журналиста Александра Морозова, интернет-издание «The Moscow Times», иностранную организацию Hidemy.network Ltd., реализующая VPN-сервис «HideMy.name». Об этом следует из обновленного 17 ноября реестра иноагентов на официальном сайте Минюста РФ.

Минюст России включил в реест иностранных агентов актрису Яну Троянову, журалиста Илью Бера, журналиста Александра Морозова, интернет-издание «The Moscow Times», иностранную организацию Hidemy.network Ltd., реализующая VPN-сервис «HideMy.name». Об этом следует из обновленного 17 ноября реестра иноагентов на официальном сайте Минюста РФ.