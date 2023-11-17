17 ноября 2023

Пермяк выиграл 55 тысяч рублей на «Поле чудес», отказавшись от секретноо приза

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Житель Прикамья предпочел деньги секретному призу Фото:

Житель Нытвы (Пермский край) Владимир Карелин выиграл 55 тысяч рублей в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Для этого пермяку пришлось отказаться от приза. Программа с его участием вышла в эфир 17 ноября.

Карелин верно угадал букву загаданного слова и заработал 450 очков. Следом на барабане выпал призовой сектор. «У моей жены через несколько дней день рождения. Очень хотелось бы ей подарить что-то хорошее <…>. Но на 20 тысяч не купить то, что ей надо», — объяснил пермяк. Карелин доторговался с ведущим капитал-шоу Леонидом Якубовичем до 55 тысяч рублей и выбрал деньги. В «черном ящике» лежал ноутбук.

Осенью прошлого года еще один житель Пермского края Руслан Гусейнов принял участие в шоу «Поле чудес». Тогда ему посчастливилось дойти до финала.

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Житель Нытвы (Пермский край) Владимир Карелин выиграл 55 тысяч рублей в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Для этого пермяку пришлось отказаться от приза. Программа с его участием вышла в эфир 17 ноября. Карелин верно угадал букву загаданного слова и заработал 450 очков. Следом на барабане выпал призовой сектор. «У моей жены через несколько дней день рождения. Очень хотелось бы ей подарить что-то хорошее <…>. Но на 20 тысяч не купить то, что ей надо», — объяснил пермяк. Карелин доторговался с ведущим капитал-шоу Леонидом Якубовичем до 55 тысяч рублей и выбрал деньги. В «черном ящике» лежал ноутбук. Осенью прошлого года еще один житель Пермского края Руслан Гусейнов принял участие в шоу «Поле чудес». Тогда ему посчастливилось дойти до финала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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