Пермяк выиграл 55 тысяч рублей на «Поле чудес», отказавшись от секретноо приза

18 ноября 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Житель Прикамья предпочел деньги секретному призу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Нытвы (Пермский край) Владимир Карелин выиграл 55 тысяч рублей в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Для этого пермяку пришлось отказаться от приза. Программа с его участием вышла в эфир 17 ноября. Карелин верно угадал букву загаданного слова и заработал 450 очков. Следом на барабане выпал призовой сектор. «У моей жены через несколько дней день рождения. Очень хотелось бы ей подарить что-то хорошее <…>. Но на 20 тысяч не купить то, что ей надо», — объяснил пермяк. Карелин доторговался с ведущим капитал-шоу Леонидом Якубовичем до 55 тысяч рублей и выбрал деньги. В «черном ящике» лежал ноутбук. Осенью прошлого года еще один житель Пермского края Руслан Гусейнов принял участие в шоу «Поле чудес». Тогда ему посчастливилось дойти до финала.

Житель Нытвы (Пермский край) Владимир Карелин выиграл 55 тысяч рублей в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Для этого пермяку пришлось отказаться от приза. Программа с его участием вышла в эфир 17 ноября. Карелин верно угадал букву загаданного слова и заработал 450 очков. Следом на барабане выпал призовой сектор. «У моей жены через несколько дней день рождения. Очень хотелось бы ей подарить что-то хорошее <…>. Но на 20 тысяч не купить то, что ей надо», — объяснил пермяк. Карелин доторговался с ведущим капитал-шоу Леонидом Якубовичем до 55 тысяч рублей и выбрал деньги. В «черном ящике» лежал ноутбук. Осенью прошлого года еще один житель Пермского края Руслан Гусейнов принял участие в шоу «Поле чудес». Тогда ему посчастливилось дойти до финала.