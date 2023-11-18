В Перми суд назначил 12 лет колонии экс-полицейскому, который убил потерпевшего

19 ноября 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Бурнышева дважды судили по статье о причинении вреда здоровью, повлекшего за собой смерть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми после череды слушаний суд приговорил экс-силовика Олега Бурнышева к 12 годам колонии. Бывшего полицейского обвиняли в убийстве потерпевшего Юрия Лузянина, указано в постановлении ведомства. Сначала Бурнышева оправдали, но после вмешательства прокуратуры дело снова передали в суд. «Дело Бурнышева заново рассмотрели в суде. В этот раз присяжные признали его виновным. Суд приговорил Бурнашева к 12 годам колонии», — пишет портал 59.RU со ссылкой на делопроизводство. Бывший полицейский приехал на вызов пермяка в феврале прошлого года. Потерпевший Юрий Лузянин заявил о похищенных телевизоре, планшете и компьютере. Во время опроса свидетелей потерпевший напал на оперативника Бурнышева с ножом. В ответ бывший полицейский обезвредил нападавшего серией ударов, в результате чего конфликт закончился смертью второго. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В Перми после череды слушаний суд приговорил экс-силовика Олега Бурнышева к 12 годам колонии. Бывшего полицейского обвиняли в убийстве потерпевшего Юрия Лузянина, указано в постановлении ведомства. Сначала Бурнышева оправдали, но после вмешательства прокуратуры дело снова передали в суд. «Дело Бурнышева заново рассмотрели в суде. В этот раз присяжные признали его виновным. Суд приговорил Бурнашева к 12 годам колонии», — пишет портал 59.RU со ссылкой на делопроизводство. Бывший полицейский приехал на вызов пермяка в феврале прошлого года. Потерпевший Юрий Лузянин заявил о похищенных телевизоре, планшете и компьютере. Во время опроса свидетелей потерпевший напал на оперативника Бурнышева с ножом. В ответ бывший полицейский обезвредил нападавшего серией ударов, в результате чего конфликт закончился смертью второго. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.