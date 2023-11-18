18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Перми суд назначил 12 лет колонии экс-полицейскому, который убил потерпевшего

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурнышева дважды судили по статье о причинении вреда здоровью, повлекшего за собой смерть Фото:

В Перми после череды слушаний суд приговорил экс-силовика Олега Бурнышева к 12 годам колонии. Бывшего полицейского обвиняли в убийстве потерпевшего Юрия Лузянина, указано в постановлении ведомства. Сначала Бурнышева оправдали, но после вмешательства прокуратуры дело снова передали в суд.

«Дело Бурнышева заново рассмотрели в суде. В этот раз присяжные признали его виновным. Суд приговорил Бурнашева к 12 годам колонии», — пишет портал 59.RU со ссылкой на делопроизводство.

Бывший полицейский приехал на вызов пермяка в феврале прошлого года. Потерпевший Юрий Лузянин заявил о похищенных телевизоре, планшете и компьютере. Во время опроса свидетелей потерпевший напал на оперативника Бурнышева с ножом. В ответ бывший полицейский обезвредил нападавшего серией ударов, в результате чего конфликт закончился смертью второго. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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В Перми после череды слушаний суд приговорил экс-силовика Олега Бурнышева к 12 годам колонии. Бывшего полицейского обвиняли в убийстве потерпевшего Юрия Лузянина, указано в постановлении ведомства. Сначала Бурнышева оправдали, но после вмешательства прокуратуры дело снова передали в суд. «Дело Бурнышева заново рассмотрели в суде. В этот раз присяжные признали его виновным. Суд приговорил Бурнашева к 12 годам колонии», — пишет портал 59.RU со ссылкой на делопроизводство. Бывший полицейский приехал на вызов пермяка в феврале прошлого года. Потерпевший Юрий Лузянин заявил о похищенных телевизоре, планшете и компьютере. Во время опроса свидетелей потерпевший напал на оперативника Бурнышева с ножом. В ответ бывший полицейский обезвредил нападавшего серией ударов, в результате чего конфликт закончился смертью второго. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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