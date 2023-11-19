19 ноября 2023

Генпрокуратура помогла жителям Копейска с ремонтом дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, уголовное дело, прокурор, зал суда, судебное заседание, судебный процесс
В поселке Кадровик Копейска дороги приведены в нормативное состояние Фото:

Генпрокуратура РФ помогла жителям поселка Кадровик в Копейске, городе-спутнике Челябинска, с ремонтом дорог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка информации СМИ о ненадлежащем содержании дорог в поселке Кадровик Копейского городского округа. В рамках выработанных решений проведены работы на аварийных участках дорог, которые приведены в нормативное состояние», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители поселка Кадровик записали видеообращение в соцсетях с просьбой отремонтировать дороги. По их словам, экстренные службы отказывались приезжать на требуемый адрес из-за плохого состояния покрытия. Местные жители были вынуждены самостоятельно заказывать грузовики с гравием и засыпать ямы вручную. В мэрии Копейска пообещали произвести ремонт дорог при наличии дополнительных средств. Из-за многочисленных жалоб жителей Копейска на состояние дорог внимание на ситуацию обратил глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокуратура.

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Генпрокуратура РФ помогла жителям поселка Кадровик в Копейске, городе-спутнике Челябинска, с ремонтом дорог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка информации СМИ о ненадлежащем содержании дорог в поселке Кадровик Копейского городского округа. В рамках выработанных решений проведены работы на аварийных участках дорог, которые приведены в нормативное состояние», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее жители поселка Кадровик записали видеообращение в соцсетях с просьбой отремонтировать дороги. По их словам, экстренные службы отказывались приезжать на требуемый адрес из-за плохого состояния покрытия. Местные жители были вынуждены самостоятельно заказывать грузовики с гравием и засыпать ямы вручную. В мэрии Копейска пообещали произвести ремонт дорог при наличии дополнительных средств. Из-за многочисленных жалоб жителей Копейска на состояние дорог внимание на ситуацию обратил глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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