Генпрокуратура помогла жителям Копейска с ремонтом дорог

В поселке Кадровик Копейска дороги приведены в нормативное состояние Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генпрокуратура РФ помогла жителям поселка Кадровик в Копейске, городе-спутнике Челябинска, с ремонтом дорог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка информации СМИ о ненадлежащем содержании дорог в поселке Кадровик Копейского городского округа. В рамках выработанных решений проведены работы на аварийных участках дорог, которые приведены в нормативное состояние», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители поселка Кадровик записали видеообращение в соцсетях с просьбой отремонтировать дороги. По их словам, экстренные службы отказывались приезжать на требуемый адрес из-за плохого состояния покрытия. Местные жители были вынуждены самостоятельно заказывать грузовики с гравием и засыпать ямы вручную. В мэрии Копейска пообещали произвести ремонт дорог при наличии дополнительных средств. Из-за многочисленных жалоб жителей Копейска на состояние дорог внимание на ситуацию обратил глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокуратура.