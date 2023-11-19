Пенсионный фонд отказал жительнице ХМАО в пенсии, перепутав Туркменистан с Дагестаном

Суд заставил пенсионный фонд признать ошибку и назначить жительнице ХМАО пенсию

20 ноября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Пенсионерка обратилась в суд, чтобы ей засчитали период работы в Дагестане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионный фонд отказал жительнице Радужного (ХМАО) в назначении пенсии по старости, перепутав Туркментистан с Дагестаном. На официальной странице судов Югры указано, что женщина обратилась в суд, чтобы ей засчитали период работы в республике. «Гражданка обратилась в Радужнинский суд с иском к ОСФР по ХМАО о зачете периода работы с 17 ноября 1989 года по 06 марта 1993 года в кооперативе „Ашага-Араг“ при совхозе „Касумкентский“ в страховой стаж. Социальный фонд направил запрос в Туркменистан об оказании содействия в истребовании справок о стаже и заработной плате, но, согласно выписке из ЕГРЮЛ, организация находилась в Дагестане», — указано в публикации. Суд установил, что отказ в назначении страховой пенсии по старости и подтверждение спорного периода работы на территории Республики Туркменистан незаконны. Правосудие потребовало ОСФР добавить период работы в Дагестане в страховой стаж и назначить пенсию по старости с сентября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что В ХМАО пенсионный фонд отказался начислять пенсию жителям из-за смерти работодателя. У сотрудников не было перечислений от компании, а зарплату им выдавали наличными.

Пенсионный фонд отказал жительнице Радужного (ХМАО) в назначении пенсии по старости, перепутав Туркментистан с Дагестаном. На официальной странице судов Югры указано, что женщина обратилась в суд, чтобы ей засчитали период работы в республике. «Гражданка обратилась в Радужнинский суд с иском к ОСФР по ХМАО о зачете периода работы с 17 ноября 1989 года по 06 марта 1993 года в кооперативе „Ашага-Араг“ при совхозе „Касумкентский“ в страховой стаж. Социальный фонд направил запрос в Туркменистан об оказании содействия в истребовании справок о стаже и заработной плате, но, согласно выписке из ЕГРЮЛ, организация находилась в Дагестане», — указано в публикации. Суд установил, что отказ в назначении страховой пенсии по старости и подтверждение спорного периода работы на территории Республики Туркменистан незаконны. Правосудие потребовало ОСФР добавить период работы в Дагестане в страховой стаж и назначить пенсию по старости с сентября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что В ХМАО пенсионный фонд отказался начислять пенсию жителям из-за смерти работодателя. У сотрудников не было перечислений от компании, а зарплату им выдавали наличными.