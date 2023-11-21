В Европарламенте рассказали о планах склонить Украину к переговорам

Евродепутат Бек: потери ВСУ могут подтолкнуть ЕС к началу переговоров на Украине

21 ноября 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Украинские потери на фронте заставляют ЕС задумываться о начале переговоров на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крупные потери украинских войск в конечном итоге могут привести Евросоюз (ЕС) к стремлению достигнуть мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил евродепутат Гуннар Бек. «Большое число потерь украинских войск в конечном итоге может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию этого конфликта», — передает слова Бека «Известия». Он добавил, что в данный момент Украина сталкивается с серьезными трудностями. Согласно его словам, Киеву вряд ли удастся одержать победу. Евродепутат также подчеркнул, что идея Европейского союза о том, что Украина может выиграть этот конфликт, была иллюзорной с самого начала. Позиции России становятся все крепче. Бек также подчеркнул, что санкции, которые были введены ЕС, наносят больший вред самому объединению, чем Москве. Экс-командир нацбата «Торнадо» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Руслан Онищенко заявил, что помощь Запада ослабевает, и рано или поздно Украине придется согласиться на мирные переговоры с Россией. Онищенко также назвал Украину вассалом и рабом для своих партнеров.

Крупные потери украинских войск в конечном итоге могут привести Евросоюз (ЕС) к стремлению достигнуть мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил евродепутат Гуннар Бек. «Большое число потерь украинских войск в конечном итоге может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию этого конфликта», — передает слова Бека «Известия». Он добавил, что в данный момент Украина сталкивается с серьезными трудностями. Согласно его словам, Киеву вряд ли удастся одержать победу. Евродепутат также подчеркнул, что идея Европейского союза о том, что Украина может выиграть этот конфликт, была иллюзорной с самого начала. Позиции России становятся все крепче. Бек также подчеркнул, что санкции, которые были введены ЕС, наносят больший вред самому объединению, чем Москве. Экс-командир нацбата «Торнадо» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Руслан Онищенко заявил, что помощь Запада ослабевает, и рано или поздно Украине придется согласиться на мирные переговоры с Россией. Онищенко также назвал Украину вассалом и рабом для своих партнеров.