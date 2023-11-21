В Европарламенте рассказали о планах склонить Украину к переговорам

Евродепутат Бек: потери ВСУ могут подтолкнуть ЕС к началу переговоров на Украине
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Украинские потери на фронте заставляют ЕС задумываться о начале переговоров на Украине Фото:
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Крупные потери украинских войск в конечном итоге могут привести Евросоюз (ЕС) к стремлению достигнуть мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил евродепутат Гуннар Бек.

«Большое число потерь украинских войск в конечном итоге может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию этого конфликта», — передает слова Бека «Известия». Он добавил, что в данный момент Украина сталкивается с серьезными трудностями. Согласно его словам, Киеву вряд ли удастся одержать победу.

Евродепутат также подчеркнул, что идея Европейского союза о том, что Украина может выиграть этот конфликт, была иллюзорной с самого начала. Позиции России становятся все крепче. Бек также подчеркнул, что санкции, которые были введены ЕС, наносят больший вред самому объединению, чем Москве.

Экс-командир нацбата «Торнадо» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Руслан Онищенко заявил, что помощь Запада ослабевает, и рано или поздно Украине придется согласиться на мирные переговоры с Россией. Онищенко также назвал Украину вассалом и рабом для своих партнеров.

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Крупные потери украинских войск в конечном итоге могут привести Евросоюз (ЕС) к стремлению достигнуть мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил евродепутат Гуннар Бек. «Большое число потерь украинских войск в конечном итоге может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию этого конфликта», — передает слова Бека «Известия». Он добавил, что в данный момент Украина сталкивается с серьезными трудностями. Согласно его словам, Киеву вряд ли удастся одержать победу. Евродепутат также подчеркнул, что идея Европейского союза о том, что Украина может выиграть этот конфликт, была иллюзорной с самого начала. Позиции России становятся все крепче. Бек также подчеркнул, что санкции, которые были введены ЕС, наносят больший вред самому объединению, чем Москве. Экс-командир нацбата «Торнадо» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Руслан Онищенко заявил, что помощь Запада ослабевает, и рано или поздно Украине придется согласиться на мирные переговоры с Россией. Онищенко также назвал Украину вассалом и рабом для своих партнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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