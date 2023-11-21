Крупные потери украинских войск в конечном итоге могут привести Евросоюз (ЕС) к стремлению достигнуть мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил евродепутат Гуннар Бек.
«Большое число потерь украинских войск в конечном итоге может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию этого конфликта», — передает слова Бека «Известия». Он добавил, что в данный момент Украина сталкивается с серьезными трудностями. Согласно его словам, Киеву вряд ли удастся одержать победу.
Евродепутат также подчеркнул, что идея Европейского союза о том, что Украина может выиграть этот конфликт, была иллюзорной с самого начала. Позиции России становятся все крепче. Бек также подчеркнул, что санкции, которые были введены ЕС, наносят больший вред самому объединению, чем Москве.
Экс-командир нацбата «Торнадо» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Руслан Онищенко заявил, что помощь Запада ослабевает, и рано или поздно Украине придется согласиться на мирные переговоры с Россией. Онищенко также назвал Украину вассалом и рабом для своих партнеров.
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