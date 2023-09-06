06 сентября 2023

Пермских чиновников наказали за расширение кладбища

Суд запретил мэрии Пермского муниципального округа хоронить людей на кладбище
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Суд запретил расширять кладбище в Бахаревке Фото:

Администрация Пермского муниципального округа, чтобы решить проблему с захоронением людей, расширила зону закрытого ранее кладбища в деревне Бахаревка. Против выступила прокуратура, так как чиновники не разработали соответствующие нормативные акты и не внесли в госреестр санитарно-защитную зону. В итоге суд запретил погребение на новых участках кладбища, сообщили в прокуратуре Пермского края.

«Ответчик обязан принять меры по прекращению производства новых захоронений за пределами границ существующего кладбища. Суд также возложил на орган местного самоуправления обязанность разработать необходимые правовые документы», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Проблема с захоронением остро стоит не только в Пермском муниципальном округе, но и в Перми. Места на кладбищах города могут закончиться уже в начале 2024 года. Чиновники хотели найти земли в соседних муниципалитетах, но не получилось. С 2011 года власти пытаются построить крематорий, но безуспешно.

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Администрация Пермского муниципального округа, чтобы решить проблему с захоронением людей, расширила зону закрытого ранее кладбища в деревне Бахаревка. Против выступила прокуратура, так как чиновники не разработали соответствующие нормативные акты и не внесли в госреестр санитарно-защитную зону. В итоге суд запретил погребение на новых участках кладбища, сообщили в прокуратуре Пермского края. «Ответчик обязан принять меры по прекращению производства новых захоронений за пределами границ существующего кладбища. Суд также возложил на орган местного самоуправления обязанность разработать необходимые правовые документы», — говорится на сайте надзорного ведомства. Проблема с захоронением остро стоит не только в Пермском муниципальном округе, но и в Перми. Места на кладбищах города могут закончиться уже в начале 2024 года. Чиновники хотели найти земли в соседних муниципалитетах, но не получилось. С 2011 года власти пытаются построить крематорий, но безуспешно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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