Пермских чиновников наказали за расширение кладбища

Администрация Пермского муниципального округа, чтобы решить проблему с захоронением людей, расширила зону закрытого ранее кладбища в деревне Бахаревка. Против выступила прокуратура, так как чиновники не разработали соответствующие нормативные акты и не внесли в госреестр санитарно-защитную зону. В итоге суд запретил погребение на новых участках кладбища, сообщили в прокуратуре Пермского края.
«Ответчик обязан принять меры по прекращению производства новых захоронений за пределами границ существующего кладбища. Суд также возложил на орган местного самоуправления обязанность разработать необходимые правовые документы», — говорится на сайте надзорного ведомства.
Проблема с захоронением остро стоит не только в Пермском муниципальном округе, но и в Перми. Места на кладбищах города могут закончиться уже в начале 2024 года. Чиновники хотели найти земли в соседних муниципалитетах, но не получилось. С 2011 года власти пытаются построить крематорий, но безуспешно.
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