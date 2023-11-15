Путин готовит новые изменения в систему выборов

Обновление может растянуться до 2030 года

16 ноября 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин готовит изменения в избирательную систему страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин готовит новые изменения в избирательную систему России. Это будут технологии, которые, как ожидается, сделают выборы более открытыми, прозрачными и доступными для всех кто в них участвует, объяснили URA.RU эксперты. На встрече с членами ЦИК РФ в Ново-Огарево 15 ноября Путин заявил, что в этот процесс будет внедряться даже искусственный интеллект. Собеседники агентства не исключают такого развития до 2030 года. В подмосковную резиденцию президента приехали не только члены ЦИК РФ, но и руководители региональных избирательных комиссий. Впервые — главы избиркомов новых регионов. «Сердечно всех вас поздравляю, всех ваших коллег в регионах с 30-летием избирательной системы нашей страны, России», — поприветствовал присутствующих Путин. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сегодня получила из рук президента Орден За заслуги перед Отечеством II степени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свое особое отношение к тем, кто организует выборы, президент выразил буквально с первых слов. Избиркомы, отметил он, — это «важнейшие государственные институты, ведь органы власти в нашей стране избираются гражданами на прямых выборах, в условиях высокой конкуренции». «Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеют очень важное, если не сказать определяющее, значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности, как для легитимности избранной власти, так и для укрепления доверия людей к итогам голосования», — заявил Путин. В избирательных комиссиях всех уровней сегодня работает 900 тысяч человек. В дни голосования они постоянно находятся под пристальным контролем наблюдателей от партии или общественных организаций, и, более того, — под присмотром видеокамер. «Нигде в мире видеонаблюдение не используется настолько широко, как в нашей стране. Это одна из эффективных форм гражданского и общественного контроля», — убежден президент. За 30 лет своего существования в российскую избирательную систему было внедрено не только видеонаблюдение, но и новейшие технологии. Это, по мнению Путина, делает выборный процесс более открытым и доступным для всех его участников. «Сейчас действует более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК, — подчеркнул он. — Они обеспечивают качественно новый уровень доступности, прозрачности избирательных процедур. Активно внедряется система электронного голосования, такой опыт уже апробирован в 30 регионах». Отдельного признания президента были удостоены члены избиркомов Донбасса: Наталья Дзюба из Волновахи награждена медалью «За храбрость» II степени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент убежден, что современные технологии и стандарты повысили доверие людей к выборам и к самой избирательной системе. Он привел данные опросов ВЦИОМ, согласно которым, в 2020 году результатам выборов в Единый день голосования доверяли 60% респондентов, а итоги ЕДГ в 2022 году честными посчитали уже 69%. «Оценка вполне демократическая, но нас она не должна успокаивать. Над совершенствованием избирательной системы нужно работать и дальше, более активно заниматься созданием цифровой платформы, которая в ближайшее время должна заменить действующую версию ГАС „Выборы“, — сказал Путин в своем вступительном слове, а уже в конце встречи добавил: — Будем применять и искусственный интеллект». Аналогичная встреча Путина с членами ЦИК и руководителями региональных избирательных комиссий проходила в 2018 году, в год 25-летия избирательной системы. Тогда она состоялась спустя полгода после президентских выборов, на этот раз — за 4 месяца до президентских выборов. Глава Курганского облизбиркома Роман Скиндерев серьезно был настроен на встречу с президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Цифровизация и технологическая модернизация выборного процесса начались, по сути, как раз 5 лет назад. Во время пандемии коронавируса в 2020 году, когда проводилось голосование по поправкам в Конституцию РФ, эти процессы ускорились (тогда же впервые было опробовано многодневное голосование). Как объяснили URA.RU несколько политтехнологов, которые работали на выборах разного уровня и в то время, когда самой передовой технологией считались система ГАС-Выборы (в нее стекается информация со всех избирательных участков) и КОИБы (комплексы, которые сканируют бюллетени и автоматически подсчитывают голоса), технологичность выборного процесса с тех пор сильно выросла. Например, в Москве бумажные бюллетени на участках заменили электронные, а кабинки для голосования — специальные терминалы. Фото на память о встрече с президентом получилось без президента — Владимир Путин к этому времени уже покинул зал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но, отмечает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, такие новшества, как дистанционное электронное голосование (ДЭГ), как и многодневное голосование, по-прежнему вызывают много вопросов и сомнений в достоверности их результатов. В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский утверждает, что это не так. Он дополняет данные соцопросов, озвученные президентом, собственным анализом ситуации. По его словам, «новшества, которые вводились в последнее время, — многодневное голосование, ДЭГ, электронное голосование — уже воспринимаются как норма». «Иногда люди на фокус-группах даже спрашивают: „Разве было по-другому?“», — рассказал Потуремский. На всю Россию ДЭГ может масштабироваться лишь к 2030 году, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не вызывают недоверия новые технологии и у наблюдателей за выборами. Президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов объяснил URA.RU это тем, что контроль за тем же ДЭГ ведется на нескольких уровнях. «У нас как общественных наблюдателей претензий к нему до сих пор не было. В конце концов, мы доверяем свои персональные данные, деньги электронным гаджетам, почему здесь мы должны сомневаться?» — сказал Точенов URA.RU. По словам вице-президента Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Андрея Максимова, внедрение новых технологий на выборах меняет подходы к работе с избирателями и делает сами избирательные кампании интереснее. «Те, кто привык ходить на избирательный участок, и те, кто голосует дистанционно, сидя дома, — это разный электорат. С теми, кто голосует дистанционно, политики должны выстраивать разговор по-другому. Поэтому иногда бывает, что результаты голосования на УИКах не совпадают с голосами дистанционного электронного голосовании. Это происходит потому, что дистанционно голосуют новые избиратели, которые раньше не доходили до участков, и им дела не было до выборов», — пояснил Максимов. Несмотря на то, что-то же ДЭГ внедрено еще не во всех регионах, технологическое развитие избирательной системы в начале своего пути. По мнению политконсультанта Андрея Максимова, важно не ограничивать избирателей в выборе технологии голосования, получения информации. «Допускаю, что появятся новые способы голосования, но они должны отвечать потребностям людей, а не внедряться из-за потребностей административной машины. Если людям будут навязывать что-то одно, это вызовет напряжение в обществе, ведь голосование на выборах — это право человека, а не обязанность», — отметил эксперт. Глава Избиркома ДНР Владимир Высоцкий пока только мечтает о внедрении дистанционного голосования в республике — технических условий для этого пока не хватает Фото: Владимир Андреев © URA.RU Какие именно технологии появятся в ближайшее время или даже в перспективе до 2030 года, эксперты пока затрудняются. Очевидно, что будет масштабироваться ДЭГ. Хотя новые регионы сейчас радуются первому шагу — переходу на ГАС-Выборы, признался URA.RU председатель Избиркома ДНР Владимир Высоцкий. «До этого все было на бумаге, сейчас — процесс автоматизирован. Очень хочется внедрить ДЭГ, но у многих людей просто нет технической возможности его применить. К президентским выборам не внедрим точно, к выборам в Госдуму (2026 год, — ред.)? Надо дожить. Но развитие точно будет», — сказал Высоцкий. Частью этой модернизации, изменений в избирательной системе станет искусственный интеллект, о котором сказал Путин. И политолог Антон Орлов говорит, что такое технологическое развитие избирательной системы действительно нельзя исключать. «С учетом тенденции на тотальную прозрачность и оцифровку, предположу, что к 2030 году подавляющее большинство российских регионов перейдут на систему электронного голосования. Заметно вырастет доля онлайн-агитации. Если раньше кандидаты и партии „заходили“ в каждый дом и квартиру через телевизор, то теперь технологии позволяют достучаться до россиян через их гаджеты. Развитие технологий позволит проводить и так называемую таргетированную агитацию на основе социально-политических предпочтений и взглядов россиян», — пояснил эксперт. Организаторы выборов совсем не против технологического развития и даже не против искусственного интеллекта в выборах. Но все же, как сказал URA.RU один из участников встречи с президентом глава избиркома Ростовской области Андрей Буров, главное — не допустить того, чтобы «ИИ стал проводить агитацию и работать с избирателями». «А еще, чего доброго — голосовать за нас», — сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин готовит новые изменения в избирательную систему России. Это будут технологии, которые, как ожидается, сделают выборы более открытыми, прозрачными и доступными для всех кто в них участвует, объяснили URA.RU эксперты. На встрече с членами ЦИК РФ в Ново-Огарево 15 ноября Путин заявил, что в этот процесс будет внедряться даже искусственный интеллект. Собеседники агентства не исключают такого развития до 2030 года. В подмосковную резиденцию президента приехали не только члены ЦИК РФ, но и руководители региональных избирательных комиссий. Впервые — главы избиркомов новых регионов. «Сердечно всех вас поздравляю, всех ваших коллег в регионах с 30-летием избирательной системы нашей страны, России», — поприветствовал присутствующих Путин. Свое особое отношение к тем, кто организует выборы, президент выразил буквально с первых слов. Избиркомы, отметил он, — это «важнейшие государственные институты, ведь органы власти в нашей стране избираются гражданами на прямых выборах, в условиях высокой конкуренции». «Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеют очень важное, если не сказать определяющее, значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности, как для легитимности избранной власти, так и для укрепления доверия людей к итогам голосования», — заявил Путин. В избирательных комиссиях всех уровней сегодня работает 900 тысяч человек. В дни голосования они постоянно находятся под пристальным контролем наблюдателей от партии или общественных организаций, и, более того, — под присмотром видеокамер. За 30 лет своего существования в российскую избирательную систему было внедрено не только видеонаблюдение, но и новейшие технологии. Это, по мнению Путина, делает выборный процесс более открытым и доступным для всех его участников. «Сейчас действует более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК, — подчеркнул он. — Они обеспечивают качественно новый уровень доступности, прозрачности избирательных процедур. Активно внедряется система электронного голосования, такой опыт уже апробирован в 30 регионах». Президент убежден, что современные технологии и стандарты повысили доверие людей к выборам и к самой избирательной системе. Он привел данные опросов ВЦИОМ, согласно которым, в 2020 году результатам выборов в Единый день голосования доверяли 60% респондентов, а итоги ЕДГ в 2022 году честными посчитали уже 69%. «Оценка вполне демократическая, но нас она не должна успокаивать. Над совершенствованием избирательной системы нужно работать и дальше, более активно заниматься созданием цифровой платформы, которая в ближайшее время должна заменить действующую версию ГАС „Выборы“, — сказал Путин в своем вступительном слове, а уже в конце встречи добавил: — Будем применять и искусственный интеллект». Аналогичная встреча Путина с членами ЦИК и руководителями региональных избирательных комиссий проходила в 2018 году, в год 25-летия избирательной системы. Тогда она состоялась спустя полгода после президентских выборов, на этот раз — за 4 месяца до президентских выборов. Цифровизация и технологическая модернизация выборного процесса начались, по сути, как раз 5 лет назад. Во время пандемии коронавируса в 2020 году, когда проводилось голосование по поправкам в Конституцию РФ, эти процессы ускорились (тогда же впервые было опробовано многодневное голосование). Как объяснили URA.RU несколько политтехнологов, которые работали на выборах разного уровня и в то время, когда самой передовой технологией считались система ГАС-Выборы (в нее стекается информация со всех избирательных участков) и КОИБы (комплексы, которые сканируют бюллетени и автоматически подсчитывают голоса), технологичность выборного процесса с тех пор сильно выросла. Например, в Москве бумажные бюллетени на участках заменили электронные, а кабинки для голосования — специальные терминалы. Но, отмечает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, такие новшества, как дистанционное электронное голосование (ДЭГ), как и многодневное голосование, по-прежнему вызывают много вопросов и сомнений в достоверности их результатов. В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский утверждает, что это не так. Он дополняет данные соцопросов, озвученные президентом, собственным анализом ситуации. Не вызывают недоверия новые технологии и у наблюдателей за выборами. Президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов объяснил URA.RU это тем, что контроль за тем же ДЭГ ведется на нескольких уровнях. «У нас как общественных наблюдателей претензий к нему до сих пор не было. В конце концов, мы доверяем свои персональные данные, деньги электронным гаджетам, почему здесь мы должны сомневаться?» — сказал Точенов URA.RU. По словам вице-президента Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Андрея Максимова, внедрение новых технологий на выборах меняет подходы к работе с избирателями и делает сами избирательные кампании интереснее. «Те, кто привык ходить на избирательный участок, и те, кто голосует дистанционно, сидя дома, — это разный электорат. Несмотря на то, что-то же ДЭГ внедрено еще не во всех регионах, технологическое развитие избирательной системы в начале своего пути. По мнению политконсультанта Андрея Максимова, важно не ограничивать избирателей в выборе технологии голосования, получения информации. «Допускаю, что появятся новые способы голосования, но они должны отвечать потребностям людей, а не внедряться из-за потребностей административной машины. Если людям будут навязывать что-то одно, это вызовет напряжение в обществе, ведь голосование на выборах — это право человека, а не обязанность», — отметил эксперт. Какие именно технологии появятся в ближайшее время или даже в перспективе до 2030 года, эксперты пока затрудняются. Очевидно, что будет масштабироваться ДЭГ. Хотя новые регионы сейчас радуются первому шагу — переходу на ГАС-Выборы, признался URA.RU председатель Избиркома ДНР Владимир Высоцкий. «До этого все было на бумаге, сейчас — процесс автоматизирован. Очень хочется внедрить ДЭГ, но у многих людей просто нет технической возможности его применить. К президентским выборам не внедрим точно, к выборам в Госдуму (2026 год, — ред.)? Надо дожить. Но развитие точно будет», — сказал Высоцкий. Частью этой модернизации, изменений в избирательной системе станет искусственный интеллект, о котором сказал Путин. И политолог Антон Орлов говорит, что такое технологическое развитие избирательной системы действительно нельзя исключать. «С учетом тенденции на тотальную прозрачность и оцифровку, предположу, что к 2030 году подавляющее большинство российских регионов перейдут на систему электронного голосования. Заметно вырастет доля онлайн-агитации. Если раньше кандидаты и партии „заходили“ в каждый дом и квартиру через телевизор, то теперь технологии позволяют достучаться до россиян через их гаджеты. Развитие технологий позволит проводить и так называемую таргетированную агитацию на основе социально-политических предпочтений и взглядов россиян», — пояснил эксперт. Организаторы выборов совсем не против технологического развития и даже не против искусственного интеллекта в выборах. Но все же, как сказал URA.RU один из участников встречи с президентом глава избиркома Ростовской области Андрей Буров, главное — не допустить того, чтобы «ИИ стал проводить агитацию и работать с избирателями». «А еще, чего доброго — голосовать за нас», — сказал он.