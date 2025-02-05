Двое челябинцев сняли с жителя Карталов цепочку за миллион рублей

Двое жителей Челябинска в Карталах ограбили мужчину, сняв с него золотую цепочку стоимость миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.
«29-летний карталинец сообщил в дежурную часть, что двое молодых людей, применив насилие, забрали у него золотую цепочку стоимостью более миллиона рублей. Полицейским в кратчайшие сроки удалось установить круг лиц, возможно причастных к преступлению, а также их маршруты передвижения и примерное местонахождение», — сообщили в пресс-службе главка МВД.
Подозреваемых задержали в Челябинске. Ими оказались жители областного центра 22 и 19 лет, один из которых трижды судим, в том числе за разбой и грабеж.
Как выяснилось, они увидели дорогую цепочку на мужчине в одном из кафе. После этого они выслеживали жертву и напали на него в подъезде его дома утром, когда он выходил из квартиры.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор.
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