Челябинцам раскрыли самые высокооплачиваемые офисные профессии в 2025 году

В Челябинске больше всех в офисе зарабатывают дизайнеры и логисты

05 февраля 2025 в 18:47 Размер текста - 17 +

Зарплата у логистов за год выросла на 44% до 98 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в январе 2025 года в топ офисных сотрудников с высоким заработком вошли логисты с зарплатой 96 тысяч 900 рублей, дизайнеры с заработком 83 тысячи рублей и инженеры, зарплата которых увеличилась до 77 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых офисных профессий стала специальность логиста. В среднем в январе 2025 года работодатели предлагали кандидатам около 96 888 рублей в месяц за полный рабочий день, зарплата специалистов выросла на 44% за года», — сообщили в пресс-службе. На втором месте в рейтинге — профессия дизайнера. В среднем специалистам с опытом работы до трех лет предлагают зарплату в размере 82 320 рублей за месяц. За год предлагаемый уровень дохода специалистов вырос на 48%. Тройку самых высокооплачиваемых офисных специальностей замыкает вакансия инженера. В среднем кандидатам даже с небольшим опытом готовы платить 76 899 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 11% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в январе 2025 года в топ офисных сотрудников с высоким заработком вошли логисты с зарплатой 96 тысяч 900 рублей, дизайнеры с заработком 83 тысячи рублей и инженеры, зарплата которых увеличилась до 77 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых офисных профессий стала специальность логиста. В среднем в январе 2025 года работодатели предлагали кандидатам около 96 888 рублей в месяц за полный рабочий день, зарплата специалистов выросла на 44% за года», — сообщили в пресс-службе. На втором месте в рейтинге — профессия дизайнера. В среднем специалистам с опытом работы до трех лет предлагают зарплату в размере 82 320 рублей за месяц. За год предлагаемый уровень дохода специалистов вырос на 48%. Тройку самых высокооплачиваемых офисных специальностей замыкает вакансия инженера. В среднем кандидатам даже с небольшим опытом готовы платить 76 899 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 11% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.