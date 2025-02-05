Челябинцам раскрыли самые высокооплачиваемые офисные профессии в 2025 году

В Челябинске больше всех в офисе зарабатывают дизайнеры и логисты
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Зарплата у логистов за год выросла на 44% до 98 тысяч рублей в месяц Фото:

В Челябинске в январе 2025 года в топ офисных сотрудников с высоким заработком вошли логисты с зарплатой 96 тысяч 900 рублей, дизайнеры с заработком 83 тысячи рублей и инженеры, зарплата которых увеличилась до 77 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых офисных профессий стала специальность логиста. В среднем в январе 2025 года работодатели предлагали кандидатам около 96 888 рублей в месяц за полный рабочий день, зарплата специалистов выросла на 44% за года», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте в рейтинге — профессия дизайнера. В среднем специалистам с опытом работы до трех лет предлагают зарплату в размере 82 320 рублей за месяц. За год предлагаемый уровень дохода специалистов вырос на 48%.

Тройку самых высокооплачиваемых офисных специальностей замыкает вакансия инженера. В среднем кандидатам даже с небольшим опытом готовы платить 76 899 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 11% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

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В Челябинске в январе 2025 года в топ офисных сотрудников с высоким заработком вошли логисты с зарплатой 96 тысяч 900 рублей, дизайнеры с заработком 83 тысячи рублей и инженеры, зарплата которых увеличилась до 77 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых офисных профессий стала специальность логиста. В среднем в январе 2025 года работодатели предлагали кандидатам около 96 888 рублей в месяц за полный рабочий день, зарплата специалистов выросла на 44% за года», — сообщили в пресс-службе. На втором месте в рейтинге — профессия дизайнера. В среднем специалистам с опытом работы до трех лет предлагают зарплату в размере 82 320 рублей за месяц. За год предлагаемый уровень дохода специалистов вырос на 48%. Тройку самых высокооплачиваемых офисных специальностей замыкает вакансия инженера. В среднем кандидатам даже с небольшим опытом готовы платить 76 899 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 11% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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