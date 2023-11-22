В Питере путаны напоили и обокрали пермского бизнесмена

23 ноября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Женщины напоили мужчину, и пока он спал, тратили деньги с карты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Путаны из Санкт-Петербурга обокрали пермского бизнесмена, который занимается госзакупками, во время его отдыха. Женщины пришли к предпринимателю в номер, напоили его снотворным и вывели большую часть денег с его карты, сообщает telegram-канал Mash. «Гостьи предложили Александру выпить. Тот почувствовал себя плохо. Он продолжал заказывать алкоголь, пока не уснул. Пришел в себя в пустом номере. В онлайн-банке его ждал сюрприз: туча переводов, покупка сумки за 428 тысяч рублей в ЦУМе», — сообщает Ural Mash. На карте пермяка остались только 300 тысяч рублей. Во время вечеринки девушки также предложили бизнесмену пригласить их подругу, в чем пермяк им не отказал. Девушка пришла вместе с другом Самидом, что, в прочем, не смутило мужчину. Утром после обнаружения пропажи пермяк обратился в полицию. Силовики уже поймали Самида, остальных девушек ищут, возбуждено уголовное дело. В МВД по Санкт-Петербургу направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Путаны из Санкт-Петербурга обокрали пермского бизнесмена, который занимается госзакупками, во время его отдыха. Женщины пришли к предпринимателю в номер, напоили его снотворным и вывели большую часть денег с его карты, сообщает telegram-канал Mash. «Гостьи предложили Александру выпить. Тот почувствовал себя плохо. Он продолжал заказывать алкоголь, пока не уснул. Пришел в себя в пустом номере. В онлайн-банке его ждал сюрприз: туча переводов, покупка сумки за 428 тысяч рублей в ЦУМе», — сообщает Ural Mash. На карте пермяка остались только 300 тысяч рублей. Во время вечеринки девушки также предложили бизнесмену пригласить их подругу, в чем пермяк им не отказал. Девушка пришла вместе с другом Самидом, что, в прочем, не смутило мужчину. Утром после обнаружения пропажи пермяк обратился в полицию. Силовики уже поймали Самида, остальных девушек ищут, возбуждено уголовное дело. В МВД по Санкт-Петербургу направлен запрос. Ответ на него ожидается.