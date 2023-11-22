22 ноября 2023

В Питере путаны напоили и обокрали пермского бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины напоили мужчину, и пока он спал, тратили деньги с карты Фото:

Путаны из Санкт-Петербурга обокрали пермского бизнесмена, который занимается госзакупками, во время его отдыха. Женщины пришли к предпринимателю в номер, напоили его снотворным и вывели большую часть денег с его карты, сообщает telegram-канал Mash.

«Гостьи предложили Александру выпить. Тот почувствовал себя плохо. Он продолжал заказывать алкоголь, пока не уснул. Пришел в себя в пустом номере. В онлайн-банке его ждал сюрприз: туча переводов, покупка сумки за 428 тысяч рублей в ЦУМе», — сообщает Ural Mash. На карте пермяка остались только 300 тысяч рублей.

Во время вечеринки девушки также предложили бизнесмену пригласить их подругу, в чем пермяк им не отказал. Девушка пришла вместе с другом Самидом, что, в прочем, не смутило мужчину. Утром после обнаружения пропажи пермяк обратился в полицию. Силовики уже поймали Самида, остальных девушек ищут, возбуждено уголовное дело.

В МВД по Санкт-Петербургу направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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Путаны из Санкт-Петербурга обокрали пермского бизнесмена, который занимается госзакупками, во время его отдыха. Женщины пришли к предпринимателю в номер, напоили его снотворным и вывели большую часть денег с его карты, сообщает telegram-канал Mash. «Гостьи предложили Александру выпить. Тот почувствовал себя плохо. Он продолжал заказывать алкоголь, пока не уснул. Пришел в себя в пустом номере. В онлайн-банке его ждал сюрприз: туча переводов, покупка сумки за 428 тысяч рублей в ЦУМе», — сообщает Ural Mash. На карте пермяка остались только 300 тысяч рублей. Во время вечеринки девушки также предложили бизнесмену пригласить их подругу, в чем пермяк им не отказал. Девушка пришла вместе с другом Самидом, что, в прочем, не смутило мужчину. Утром после обнаружения пропажи пермяк обратился в полицию. Силовики уже поймали Самида, остальных девушек ищут, возбуждено уголовное дело. В МВД по Санкт-Петербургу направлен запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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