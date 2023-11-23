23 ноября 2023

Сирота отсудила квартиру у мэрии Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Пермячка через отсудила жилье Фото:

Сирота из Перми, не имея своего угла жила в квартире у сестры. Она потребовала у мэрии дать ей положенное по закону жилье. Суд встал на сторону сироты. Об этом говорится в судебных материалах.

«Обязать администрацию Перми предоставить сироте жилье общей площадью не менее 28 квадратных метров. На решение может быть подана апелляционная жалоба», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ленинского районного суда Перми.

В суде сирота пояснила, что сестра на время пустила ее пожить к себе в квартиру. Затем ожидание собственного жилья сильно затянулось. По словам девушки, ее мать давно была лишена родительских прав.

Ранее в Чусовом (Пермский край) местная жительница обратилась в суд с иском к администрации города с требованием предоставить ей квартиру. Иск девушки удовлетворили, так как она является сиротой и не имеет своего жилья.

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Сирота из Перми, не имея своего угла жила в квартире у сестры. Она потребовала у мэрии дать ей положенное по закону жилье. Суд встал на сторону сироты. Об этом говорится в судебных материалах. «Обязать администрацию Перми предоставить сироте жилье общей площадью не менее 28 квадратных метров. На решение может быть подана апелляционная жалоба», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ленинского районного суда Перми. В суде сирота пояснила, что сестра на время пустила ее пожить к себе в квартиру. Затем ожидание собственного жилья сильно затянулось. По словам девушки, ее мать давно была лишена родительских прав. Ранее в Чусовом (Пермский край) местная жительница обратилась в суд с иском к администрации города с требованием предоставить ей квартиру. Иск девушки удовлетворили, так как она является сиротой и не имеет своего жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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