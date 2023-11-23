Сирота отсудила квартиру у мэрии Перми

Сирота из Перми, не имея своего угла жила в квартире у сестры. Она потребовала у мэрии дать ей положенное по закону жилье. Суд встал на сторону сироты. Об этом говорится в судебных материалах.
«Обязать администрацию Перми предоставить сироте жилье общей площадью не менее 28 квадратных метров. На решение может быть подана апелляционная жалоба», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ленинского районного суда Перми.
В суде сирота пояснила, что сестра на время пустила ее пожить к себе в квартиру. Затем ожидание собственного жилья сильно затянулось. По словам девушки, ее мать давно была лишена родительских прав.
Ранее в Чусовом (Пермский край) местная жительница обратилась в суд с иском к администрации города с требованием предоставить ей квартиру. Иск девушки удовлетворили, так как она является сиротой и не имеет своего жилья.
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