В Москве загорелась электроподстанция, известная по техногенной аварии

24 ноября 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

В Москве начался пожар на территории электроподстанции «Чагино» в районе Люблино. В последний раз из-за повреждения данной подстанции в 2005 году, произошла техногенная катастрофа. Тогда без электроэнергии оказались несколько регионов. «Пожар на территории московской электроподстанции „Чагино“ в Люблино. По нашей информации, очаг возгорания в здании трансформатора», — передают авторы telegram-канала Mash. Отмечается, что огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. В настоящий момент повреждение трансформатора на подстанции никак не влияет на инфраструктуру Москвы. В Москве 25 мая 2005 года началась крупная авария в энергосистеме. Повреждение привело к отключению электричества в нескольких регионах, в частности — в Тульской, Калужской и Рязанской областях.

В Москве начался пожар на территории электроподстанции «Чагино» в районе Люблино. В последний раз из-за повреждения данной подстанции в 2005 году, произошла техногенная катастрофа. Тогда без электроэнергии оказались несколько регионов. «Пожар на территории московской электроподстанции „Чагино“ в Люблино. По нашей информации, очаг возгорания в здании трансформатора», — передают авторы telegram-канала Mash. Отмечается, что огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. В настоящий момент повреждение трансформатора на подстанции никак не влияет на инфраструктуру Москвы. В Москве 25 мая 2005 года началась крупная авария в энергосистеме. Повреждение привело к отключению электричества в нескольких регионах, в частности — в Тульской, Калужской и Рязанской областях.