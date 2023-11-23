В Москве загорелась электроподстанция, известная по техногенной аварии

В Москве начался пожар на территории электроподстанции «Чагино» в районе Люблино. В последний раз из-за повреждения данной подстанции в 2005 году, произошла техногенная катастрофа. Тогда без электроэнергии оказались несколько регионов.
«Пожар на территории московской электроподстанции „Чагино“ в Люблино. По нашей информации, очаг возгорания в здании трансформатора», — передают авторы telegram-канала Mash. Отмечается, что огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. В настоящий момент повреждение трансформатора на подстанции никак не влияет на инфраструктуру Москвы.
В Москве 25 мая 2005 года началась крупная авария в энергосистеме. Повреждение привело к отключению электричества в нескольких регионах, в частности — в Тульской, Калужской и Рязанской областях.
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