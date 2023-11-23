23 ноября 2023

В Москве загорелась электроподстанция, известная по техногенной аварии

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В Москве начался пожар на территории электроподстанции «Чагино» в районе Люблино. В последний раз из-за повреждения данной подстанции в 2005 году, произошла техногенная катастрофа. Тогда без электроэнергии оказались несколько регионов.

«Пожар на территории московской электроподстанции „Чагино“ в Люблино. По нашей информации, очаг возгорания в здании трансформатора», — передают авторы telegram-канала Mash. Отмечается, что огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. В настоящий момент повреждение трансформатора на подстанции никак не влияет на инфраструктуру Москвы.

В Москве 25 мая 2005 года началась крупная авария в энергосистеме. Повреждение привело к отключению электричества в нескольких регионах, в частности — в Тульской, Калужской и Рязанской областях.

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В Москве начался пожар на территории электроподстанции «Чагино» в районе Люблино. В последний раз из-за повреждения данной подстанции в 2005 году, произошла техногенная катастрофа. Тогда без электроэнергии оказались несколько регионов. «Пожар на территории московской электроподстанции „Чагино“ в Люблино. По нашей информации, очаг возгорания в здании трансформатора», — передают авторы telegram-канала Mash. Отмечается, что огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. В настоящий момент повреждение трансформатора на подстанции никак не влияет на инфраструктуру Москвы. В Москве 25 мая 2005 года началась крупная авария в энергосистеме. Повреждение привело к отключению электричества в нескольких регионах, в частности — в Тульской, Калужской и Рязанской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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