В ДТП под Копейском погибло три человека. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Авария произошла во время обгона Фото:

Днем 24 ноября на 11-м километре дороги «Восточный обход Челябинска» под Копейском столкнулись две отечественные легковушки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погибло три человека.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“ при совершении маневра обгон (на данном участке обгон разрешен), совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир одного из автомобилей, женщина, возраст и личность которой устанавливаются, от полученных травм скончались на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-=службе ГИБДД области.

Там отметили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники спецслужб. В том числе, начальник управления госавтоинспекции региона Иван Путков.

По факту ДТП прокуратурой Копейска организована проверка. На место происшествия выехал заместитель прокурора города Алексей Махалин в целях координации действий оперативных служб.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. Ход проведения организованной доследственной проверки поставлен прокуратурой на контроль», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

на месте аварии работают спецслужбы
на месте аварии работают спецслужбы
Фото:
Оба автомобиля превратились в груду металла от удара
Оба автомобиля превратились в груду металла от удара
Фото:
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Днем 24 ноября на 11-м километре дороги «Восточный обход Челябинска» под Копейском столкнулись две отечественные легковушки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погибло три человека. «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“ при совершении маневра обгон (на данном участке обгон разрешен), совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир одного из автомобилей, женщина, возраст и личность которой устанавливаются, от полученных травм скончались на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-=службе ГИБДД области. Там отметили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники спецслужб. В том числе, начальник управления госавтоинспекции региона Иван Путков. По факту ДТП прокуратурой Копейска организована проверка. На место происшествия выехал заместитель прокурора города Алексей Махалин в целях координации действий оперативных служб. «Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. Ход проведения организованной доследственной проверки поставлен прокуратурой на контроль», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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