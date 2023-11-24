Авария произошла во время обгона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Днем 24 ноября на 11-м километре дороги «Восточный обход Челябинска» под Копейском столкнулись две отечественные легковушки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погибло три человека.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“ при совершении маневра обгон (на данном участке обгон разрешен), совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир одного из автомобилей, женщина, возраст и личность которой устанавливаются, от полученных травм скончались на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-=службе ГИБДД области.

Там отметили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники спецслужб. В том числе, начальник управления госавтоинспекции региона Иван Путков.

По факту ДТП прокуратурой Копейска организована проверка. На место происшествия выехал заместитель прокурора города Алексей Махалин в целях координации действий оперативных служб.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. Ход проведения организованной доследственной проверки поставлен прокуратурой на контроль», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

на месте аварии работают спецслужбы Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

Оба автомобиля превратились в груду металла от удара Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области