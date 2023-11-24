Днем 24 ноября на 11-м километре дороги «Восточный обход Челябинска» под Копейском столкнулись две отечественные легковушки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погибло три человека.
«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“ при совершении маневра обгон (на данном участке обгон разрешен), совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир одного из автомобилей, женщина, возраст и личность которой устанавливаются, от полученных травм скончались на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-=службе ГИБДД области.
Там отметили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники спецслужб. В том числе, начальник управления госавтоинспекции региона Иван Путков.
По факту ДТП прокуратурой Копейска организована проверка. На место происшествия выехал заместитель прокурора города Алексей Махалин в целях координации действий оперативных служб.
«Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. Ход проведения организованной доследственной проверки поставлен прокуратурой на контроль», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
на месте аварии работают спецслужбы
Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Оба автомобиля превратились в груду металла от удара
Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области
Днем 24 ноября на 11-м километре дороги «Восточный обход Челябинска» под Копейском столкнулись две отечественные легковушки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погибло три человека. «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“ при совершении маневра обгон (на данном участке обгон разрешен), совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир одного из автомобилей, женщина, возраст и личность которой устанавливаются, от полученных травм скончались на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-=службе ГИБДД области. Там отметили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники спецслужб. В том числе, начальник управления госавтоинспекции региона Иван Путков. По факту ДТП прокуратурой Копейска организована проверка. На место происшествия выехал заместитель прокурора города Алексей Махалин в целях координации действий оперативных служб. «Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. Ход проведения организованной доследственной проверки поставлен прокуратурой на контроль», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.