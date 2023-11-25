Пермяк получил условный срок за регулярные избиения многодетной матери

26 ноября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Мужчина получил условный срок за избиения сожительницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края получил три года и три месяца условно за регулярные избиения своей сожительницы, являющейся матерью четырех детей. Об этом сообщается на сайте Нытвенского районного суда. «Окончательно назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3,5 года и обязать осужденного не менять место жительства и работы без уведомления, ежемесячно являться на регистрацию», — сообщается в документе. Мужчина систематически избивал свою сожительницу и мать четырех его детей. В один из случаев он поссорился с женщиной и ударил ее ладонью по щеке, после чего нанес ей несколько ударов ногой по рукам и ногам. В другой день, находясь около магазина, мужчина несколько раз пнул сожительницу. В суде подсудимый признал свою вину и отказался от дачи показаний. Потерпевшая рассказала, что у нее с сожителем постоянно происходят ссоры на повче его ревности.

Житель Пермского края получил три года и три месяца условно за регулярные избиения своей сожительницы, являющейся матерью четырех детей. Об этом сообщается на сайте Нытвенского районного суда. «Окончательно назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3,5 года и обязать осужденного не менять место жительства и работы без уведомления, ежемесячно являться на регистрацию», — сообщается в документе. Мужчина систематически избивал свою сожительницу и мать четырех его детей. В один из случаев он поссорился с женщиной и ударил ее ладонью по щеке, после чего нанес ей несколько ударов ногой по рукам и ногам. В другой день, находясь около магазина, мужчина несколько раз пнул сожительницу. В суде подсудимый признал свою вину и отказался от дачи показаний. Потерпевшая рассказала, что у нее с сожителем постоянно происходят ссоры на повче его ревности.