25 ноября 2023
24 ноября 2023

Пермяк получил условный срок за регулярные избиения многодетной матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, заключение под стражу
Мужчина получил условный срок за избиения сожительницы Фото:

Житель Пермского края получил три года и три месяца условно за регулярные избиения своей сожительницы, являющейся матерью четырех детей. Об этом сообщается на сайте Нытвенского районного суда.

«Окончательно назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3,5 года и обязать осужденного не менять место жительства и работы без уведомления, ежемесячно являться на регистрацию», — сообщается в документе.

Мужчина систематически избивал свою сожительницу и мать четырех его детей. В один из случаев он поссорился с женщиной и ударил ее ладонью по щеке, после чего нанес ей несколько ударов ногой по рукам и ногам. В другой день, находясь около магазина, мужчина несколько раз пнул сожительницу. В суде подсудимый признал свою вину и отказался от дачи показаний. Потерпевшая рассказала, что у нее с сожителем постоянно происходят ссоры на повче его ревности.

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Житель Пермского края получил три года и три месяца условно за регулярные избиения своей сожительницы, являющейся матерью четырех детей. Об этом сообщается на сайте Нытвенского районного суда. «Окончательно назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3,5 года и обязать осужденного не менять место жительства и работы без уведомления, ежемесячно являться на регистрацию», — сообщается в документе. Мужчина систематически избивал свою сожительницу и мать четырех его детей. В один из случаев он поссорился с женщиной и ударил ее ладонью по щеке, после чего нанес ей несколько ударов ногой по рукам и ногам. В другой день, находясь около магазина, мужчина несколько раз пнул сожительницу. В суде подсудимый признал свою вину и отказался от дачи показаний. Потерпевшая рассказала, что у нее с сожителем постоянно происходят ссоры на повче его ревности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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