Фигурант уголовного дела по мошенническим челябинским медцентрам остался в СИЗО

Сергея Захарцева не выпустили из СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в медцентрах «Южный Урал» и «Моя клиника» в Челябинске, Сергей Захарцев, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, он останется под стражей до 31 декабря.

«Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, представляющего интересы Захарцева, которого обвиняют по ч.3 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“), о несогласии с постановлением суда о назначении меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения до 31 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что сторона защиты просила изменить меру пресечения на более мягкую. Учитывая позицию прокурора, суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Захарцева задержали 8 ноября сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по региону. Вместе с ним также были задержаны предполагаемые участники аферы. По версии следствия, под видом предоставления медуслуг они обкрадывали клиентов. Так, они предлагали пенсионерам пройти бесплатную диагностику, на которой ставили им несуществующие диагнозы. Далее они начинали «окучивать» клиентов, вынуждая соглашаться на лечение, сумма которого доходила до сотен тысяч рублей.