27 ноября 2023

Защитники соратника Геры ЖБИ обжаловали его арест

Адвокат Краснов подал апелляцию на арест соратника Геры ЖБИ Александра Дискова
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, дисков александр, фартовый
Защита просит отпустить Дискова из-под стражи Фото:

В Ленинский районный суд Екатеринбурга подана апелляционная жалоба на меру пресечения в виде ареста, которую избрали Александру Дискову (прозвище Фартовый). Об этом URA.RU сообщил адвокат обвиняемого Георгий Краснов.

«Мы подали апелляцию. Требуем отменить избранную меру пресечения в виде ареста и назначить Дискову домашний арест или отпустить под залог. Как мы и ранее обозначали в суде, мы готовы собрать для залога любую сумму», — рассказал Краснов.

Адвокат добавил, что встречался в изоляторе со своим клиентом накануне. По его словам, Александр Дисков очень зол, что в случившейся истории «его выставляют крайним, хотя изначально провоцировали конфликт и начинали драку его оппоненты», — сказал Георгий Краснов.

Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после смерти Геры ЖБИ Фартовый подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Ранее Дисков был неоднократно судим.

Он был задержан в аэропорту Кольцово по уголовному делу о хулиганстве и покушении на убийство. Речь идет об инциденте, который произошел возле ночного клуба в ноябре. Там у Фартового случился конфликт с компанией отдыхающих, завязалась драка и прозвучали выстрелы. Приближенные к Дискову люди заявили, что это была провокация. За ней якобы может стоять криминальный авторитет Зорик Гасоян.

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В Ленинский районный суд Екатеринбурга подана апелляционная жалоба на меру пресечения в виде ареста, которую избрали Александру Дискову (прозвище Фартовый). Об этом URA.RU сообщил адвокат обвиняемого Георгий Краснов. «Мы подали апелляцию. Требуем отменить избранную меру пресечения в виде ареста и назначить Дискову домашний арест или отпустить под залог. Как мы и ранее обозначали в суде, мы готовы собрать для залога любую сумму», — рассказал Краснов. Адвокат добавил, что встречался в изоляторе со своим клиентом накануне. По его словам, Александр Дисков очень зол, что в случившейся истории «его выставляют крайним, хотя изначально провоцировали конфликт и начинали драку его оппоненты», — сказал Георгий Краснов. Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после смерти Геры ЖБИ Фартовый подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Ранее Дисков был неоднократно судим. Он был задержан в аэропорту Кольцово по уголовному делу о хулиганстве и покушении на убийство. Речь идет об инциденте, который произошел возле ночного клуба в ноябре. Там у Фартового случился конфликт с компанией отдыхающих, завязалась драка и прозвучали выстрелы. Приближенные к Дискову люди заявили, что это была провокация. За ней якобы может стоять криминальный авторитет Зорик Гасоян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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