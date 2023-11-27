Защитники соратника Геры ЖБИ обжаловали его арест

Адвокат Краснов подал апелляцию на арест соратника Геры ЖБИ Александра Дискова

28 ноября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Защита просит отпустить Дискова из-под стражи Фото: Илья Московец © URA.RU В Ленинский районный суд Екатеринбурга подана апелляционная жалоба на меру пресечения в виде ареста, которую избрали Александру Дискову (прозвище Фартовый). Об этом URA.RU сообщил адвокат обвиняемого Георгий Краснов. «Мы подали апелляцию. Требуем отменить избранную меру пресечения в виде ареста и назначить Дискову домашний арест или отпустить под залог. Как мы и ранее обозначали в суде, мы готовы собрать для залога любую сумму», — рассказал Краснов. Адвокат добавил, что встречался в изоляторе со своим клиентом накануне. По его словам, Александр Дисков очень зол, что в случившейся истории «его выставляют крайним, хотя изначально провоцировали конфликт и начинали драку его оппоненты», — сказал Георгий Краснов. Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после смерти Геры ЖБИ Фартовый подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Ранее Дисков был неоднократно судим. Он был задержан в аэропорту Кольцово по уголовному делу о хулиганстве и покушении на убийство. Речь идет об инциденте, который произошел возле ночного клуба в ноябре. Там у Фартового случился конфликт с компанией отдыхающих, завязалась драка и прозвучали выстрелы. Приближенные к Дискову люди заявили, что это была провокация. За ней якобы может стоять криминальный авторитет Зорик Гасоян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ленинский районный суд Екатеринбурга подана апелляционная жалоба на меру пресечения в виде ареста, которую избрали Александру Дискову (прозвище Фартовый). Об этом URA.RU сообщил адвокат обвиняемого Георгий Краснов. «Мы подали апелляцию. Требуем отменить избранную меру пресечения в виде ареста и назначить Дискову домашний арест или отпустить под залог. Как мы и ранее обозначали в суде, мы готовы собрать для залога любую сумму», — рассказал Краснов. Адвокат добавил, что встречался в изоляторе со своим клиентом накануне. По его словам, Александр Дисков очень зол, что в случившейся истории «его выставляют крайним, хотя изначально провоцировали конфликт и начинали драку его оппоненты», — сказал Георгий Краснов. Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после смерти Геры ЖБИ Фартовый подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Ранее Дисков был неоднократно судим. Он был задержан в аэропорту Кольцово по уголовному делу о хулиганстве и покушении на убийство. Речь идет об инциденте, который произошел возле ночного клуба в ноябре. Там у Фартового случился конфликт с компанией отдыхающих, завязалась драка и прозвучали выстрелы. Приближенные к Дискову люди заявили, что это была провокация. За ней якобы может стоять криминальный авторитет Зорик Гасоян.