27 ноября 2023

Губернатор Махонин готовится к украинским провокациям на выборах в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дня Пермского края на выставке "Россия" ВДНХ, презентация региона с участием губернатора. Москва, махонин дмитрий
По мнению Махонина, общество на провокации не поддастся Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что региональные власти готовы к провокациям со стороны Украины на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы понимаем, что нам предстоит [новый] политический цикл. И нам надо ждать провокаций (со стороны Украины и Запада — Ред.). Но мы готовы к этому, и мы понимаем, как консолидировано наше общество», — отметил Махонин. Такое заявление он сделал в ответ на прямой вопрос ведущего, которая поинтересовалась, понимает ли он как губернатор, что Запад и Украина попытаются вмешаться в российские выборы.

Дмитрий Махонин также отметил, что ключевая задача Прикамья в текущих условиях заключается в том, чтобы обеспечивать производственную стабильность страны и «заниматься тем, чем мы всегда занимались». «А мы всегда ковали оружие победы», — отметил Махонин.

Интервью состоялось в рамках выставки-форума Россия на ВДНХ, а Москве. Сегодня, 28 ноября, там проходит день Пермского края.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что региональные власти готовы к провокациям со стороны Украины на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. «Мы понимаем, что нам предстоит [новый] политический цикл. И нам надо ждать провокаций (со стороны Украины и Запада — Ред.). Но мы готовы к этому, и мы понимаем, как консолидировано наше общество», — отметил Махонин. Такое заявление он сделал в ответ на прямой вопрос ведущего, которая поинтересовалась, понимает ли он как губернатор, что Запад и Украина попытаются вмешаться в российские выборы. Дмитрий Махонин также отметил, что ключевая задача Прикамья в текущих условиях заключается в том, чтобы обеспечивать производственную стабильность страны и «заниматься тем, чем мы всегда занимались». «А мы всегда ковали оружие победы», — отметил Махонин. Интервью состоялось в рамках выставки-форума Россия на ВДНХ, а Москве. Сегодня, 28 ноября, там проходит день Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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