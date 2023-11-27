Губернатор Махонин готовится к украинским провокациям на выборах в Перми

28 ноября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

По мнению Махонина, общество на провокации не поддастся Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что региональные власти готовы к провокациям со стороны Украины на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. «Мы понимаем, что нам предстоит [новый] политический цикл. И нам надо ждать провокаций (со стороны Украины и Запада — Ред.). Но мы готовы к этому, и мы понимаем, как консолидировано наше общество», — отметил Махонин. Такое заявление он сделал в ответ на прямой вопрос ведущего, которая поинтересовалась, понимает ли он как губернатор, что Запад и Украина попытаются вмешаться в российские выборы. Дмитрий Махонин также отметил, что ключевая задача Прикамья в текущих условиях заключается в том, чтобы обеспечивать производственную стабильность страны и «заниматься тем, чем мы всегда занимались». «А мы всегда ковали оружие победы», — отметил Махонин. Интервью состоялось в рамках выставки-форума Россия на ВДНХ, а Москве. Сегодня, 28 ноября, там проходит день Пермского края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что региональные власти готовы к провокациям со стороны Украины на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. «Мы понимаем, что нам предстоит [новый] политический цикл. И нам надо ждать провокаций (со стороны Украины и Запада — Ред.). Но мы готовы к этому, и мы понимаем, как консолидировано наше общество», — отметил Махонин. Такое заявление он сделал в ответ на прямой вопрос ведущего, которая поинтересовалась, понимает ли он как губернатор, что Запад и Украина попытаются вмешаться в российские выборы. Дмитрий Махонин также отметил, что ключевая задача Прикамья в текущих условиях заключается в том, чтобы обеспечивать производственную стабильность страны и «заниматься тем, чем мы всегда занимались». «А мы всегда ковали оружие победы», — отметил Махонин. Интервью состоялось в рамках выставки-форума Россия на ВДНХ, а Москве. Сегодня, 28 ноября, там проходит день Пермского края.