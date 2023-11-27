Губернатор Махонин в Москве рассказал, почему Пермский край является успешным

Дмитрий Махонин призвал уехавших из Перми жителей вернуться домой

Губернатор призвал задуматься о возвращении домой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с приветственным словом на открытии Дня Пермского края в рамках Международной выставки-форума «Россия». Трансляция проходит на сайте форума. Пермский край — регион, с уникальными традициями, культурой, образованием, промышленностью. Глава Прикамья призвал тех, кто уехал из Перми, задуматься о возвращении домой.

«Мы гордимся нашим регионом и по праву считаем его успешным. Мы гордимся своей промышленностью, потому что пермский инженерный ум создает авиационные и космические двигатели, новые технологии, такие как фотоника. Пермские IT-компании являются лидерами в своих отраслях, пермские роботы являются лучшими в стране», — отметил Махонин.

Пермское образование также является лучшим в стране, уверен губернатор. Это доказывают олимпиады, которые выигрывают школьники. Поэтому в регионе активно строятся школы, колледжи, техникумы. В ближайших планах — строительство межвузовского кампуса. Гордится регион и своей культурой, и природными достопримечательностями. «Мы правильно говорим, что в Перми все реально. Если ты пермяк, ты можешь все, несмотря на то, где ты находишься. Призываю тех, кто творит историю за пределами Пермского края, еще раз подумать и вспомнить о том, что дома всегда лучше», — отметил Махонин.

Ранее источник URA.RU сообщал, что Махонин после участие в форуме может получить госнаграду. Планируется, что во время церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко вручит губернатору Орден Дружбы.

Форум-выставка «Россия» проходит в Москве на ВНДХ с 4 ноября 2023 до 12 апреля 2024 года. Здесь демонстрируют успехи в развитии регионов и всей страны.