На трассе М-5 в Челябинской области из-за ДТП образовалась пробка. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, трасса м5, дорога
Пробка возникла на трассе М-5 по направлению в Челябинск, сообщили водители Фото:

На трассе М-5 «Урал» на хребте Уреньга (Златоуст, Челябинская область) 29 ноября из-за ДТП образовалась пробка. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«На участке возникло ДТП. Было организовано реверсивное движение, возник затор», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по региону. Там обещали уточнить информацию.

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На трассе М-5 «Урал» на хребте Уреньга (Златоуст, Челябинская область) 29 ноября из-за ДТП образовалась пробка. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На участке возникло ДТП. Было организовано реверсивное движение, возник затор», — сообщили URA.RU в Упрдоре. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по региону. Там обещали уточнить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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