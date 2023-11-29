Пробка возникла на трассе М-5 по направлению в Челябинск, сообщили водители
На трассе М-5 «Урал» на хребте Уреньга (Златоуст, Челябинская область) 29 ноября из-за ДТП образовалась пробка. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«На участке возникло ДТП. Было организовано реверсивное движение, возник затор», — сообщили URA.RU в Упрдоре.
URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по региону. Там обещали уточнить информацию.
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