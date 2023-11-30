Прокуратура ХМАО начала проверку после отключения электричества в Югорске

Прокуратура ХМАО устроила проверку после аварийного отключения подстанции в Югорске, из-за которой пять микрорайонов остались без электричества. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате аварии жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, в том числе школа и детский сад в Югорске остались без электричества. Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения трансформаторной подстанции 30 ноября», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Представители ведомства также уточнили, что при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ситуация сейчас находится на контроле органов прокуратуры до момента устранения нарушений.
Глава Югорска Алексей Харлов сообщал, что в городе из-за аварии на подстанции почти тысяча домов остались без электричества. Позже мэрия города сообщила, что последствия аварии были устранены. Город обеспечен электроснабжением в полном объеме, отметили в мэрии.
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