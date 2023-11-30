30 ноября 2023

Минувшая осень стала самой теплой за 100 лет в Екатеринбурге

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Осень. Тюмень, погода, желтые листья, опавшие листья, осень
Осень-2023 стала для екатеринбуржцев рекордно теплой Фото:

Минувшая осень стала самой теплой за последние 100 лет в Екатеринбурге. Такое наблюдение озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В целом календарная осень со средней температурой +5.3 стала не просто очень теплой, превысив норму (+2.9) на 2,4 градуса, но и оказалась второй самой теплой осенью в Екатеринбурге после 1923 года (+5.4). За осень выпало 146 мм осадков — максимальное количество с 2016 года», — написал Пулин.

Ранее синоптик делился прогнозом погоды на декабрь. По его словам, свердловчан ожидают морозы ниже 30 градусов. В целом декабрь предположительно будет холоднее климатической нормы.

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Минувшая осень стала самой теплой за последние 100 лет в Екатеринбурге. Такое наблюдение озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В целом календарная осень со средней температурой +5.3 стала не просто очень теплой, превысив норму (+2.9) на 2,4 градуса, но и оказалась второй самой теплой осенью в Екатеринбурге после 1923 года (+5.4). За осень выпало 146 мм осадков — максимальное количество с 2016 года», — написал Пулин. Ранее синоптик делился прогнозом погоды на декабрь. По его словам, свердловчан ожидают морозы ниже 30 градусов. В целом декабрь предположительно будет холоднее климатической нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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