Стоимость пяти порций салата для челябинцев составила 261,8 рубля, сообщили в КСП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Челябинской области «индекс оливье» увеличился на 3,3% в сравнении ноября с аналогичным периодом годом ранее. По подсчетам Контрольно-счетной палаты региона (КСП), стоимость пяти порций салата составила 261,8 рубля.

«В ноябре 2023 стоимость пяти порций составила 261,8 рубля, что на 3,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Следует отметить, что за последние три года это минимальный скачок „индекса оливье“», — уточнили URA.RU в КСП.

Удорожание произошло по большей степени из-за яиц. Аудиторы отметили, что основными причинами стали рост трат на технические ресурсы, обслуживание оборудования и автопарк. Рост стоимости салата при этом в два раз ниже, чем инфляция в регионе (6,6%).

Ранее агентство посчитало траты на новогодний стол для семьи в регионе. Согласно ценам без учета алкоголя на четверых человек придется потратить порядка 3 638 рублей. Там же стоимость продуктов на оливье составила 541,5 рубля. Показатель выше, чем у КСП за счет большего веса салата, добавления маринованных огурцов, майонеза и покупке десятка яиц.