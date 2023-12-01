В Свердловской области трое суток не могут найти 34-летнюю женщину. Фото

02 декабря 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Поиски женщины ведутся с 29 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке городского типа Тугулым (Свердловская область) с 29 ноября идут поиски 34-летней Ольги Ибраевой. Об этом рассказали в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! С 29 ноября местонахождение Ольги Ибраевой (Забанных) неизвестно. Приметы: рост 164 сантиметров, плотное телосложение, черные кудрявые волосы, зелено-карие глаза. Женщина была одета в сиреневую куртку с белым капюшоном, кофту, черную юбку и белые сапоги», — сказано в сообщении. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Ольга (Колючка): 8(953)606-98-87. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»

В поселке городского типа Тугулым (Свердловская область) с 29 ноября идут поиски 34-летней Ольги Ибраевой. Об этом рассказали в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! С 29 ноября местонахождение Ольги Ибраевой (Забанных) неизвестно. Приметы: рост 164 сантиметров, плотное телосложение, черные кудрявые волосы, зелено-карие глаза. Женщина была одета в сиреневую куртку с белым капюшоном, кофту, черную юбку и белые сапоги», — сказано в сообщении. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Ольга (Колючка): 8(953)606-98-87.