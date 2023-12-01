01 декабря 2023

В Свердловской области трое суток не могут найти 34-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несостоявшийся пикет феминистов. Екатеринбург, полицейские, патруль, ппс, полиция
Поиски женщины ведутся с 29 ноября Фото:

В поселке городского типа Тугулым (Свердловская область) с 29 ноября идут поиски 34-летней Ольги Ибраевой. Об этом рассказали в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! С 29 ноября местонахождение Ольги Ибраевой (Забанных) неизвестно. Приметы: рост 164 сантиметров, плотное телосложение, черные кудрявые волосы, зелено-карие глаза. Женщина была одета в сиреневую куртку с белым капюшоном, кофту, черную юбку и белые сапоги», — сказано в сообщении.

Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Ольга (Колючка): 8(953)606-98-87.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке городского типа Тугулым (Свердловская область) с 29 ноября идут поиски 34-летней Ольги Ибраевой. Об этом рассказали в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! С 29 ноября местонахождение Ольги Ибраевой (Забанных) неизвестно. Приметы: рост 164 сантиметров, плотное телосложение, черные кудрявые волосы, зелено-карие глаза. Женщина была одета в сиреневую куртку с белым капюшоном, кофту, черную юбку и белые сапоги», — сказано в сообщении. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Ольга (Колючка): 8(953)606-98-87.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...