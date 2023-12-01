В поселке городского типа Тугулым (Свердловская область) с 29 ноября идут поиски 34-летней Ольги Ибраевой. Об этом рассказали в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Помогите найти человека! С 29 ноября местонахождение Ольги Ибраевой (Забанных) неизвестно. Приметы: рост 164 сантиметров, плотное телосложение, черные кудрявые волосы, зелено-карие глаза. Женщина была одета в сиреневую куртку с белым капюшоном, кофту, черную юбку и белые сапоги», — сказано в сообщении.
Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Ольга (Колючка): 8(953)606-98-87.
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