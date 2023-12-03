03 декабря 2023
02 декабря 2023

Тюменцев оставят без бесплатного телевидения

В Тюменской области временно отключат теле- и радиовещание
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
ТВ и радио не будут работать по несколько часов Фото:

В трех районах области, а также в Тюмени с 5 по 20 декабря временно перестанут показывать бесплатные ТВ-каналы и не будет работать радио. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«С 5 по 20 декабря в отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Причина в проведении профилактических работ», — сообщает инфоцентр властей.

График отключений следующий:

  • Викуловский район: 5 декабря с 11:00 до 17:00 (оба мультиплекса и «Радио России»);
  • Аромашевский район: 7 декабря с 11:00 до 17:00 (оба мультиплекса);
  • Сорокинский район: 12 декабря с 11:00 до 17:00 (оба мультиплекса и «Радио России»);
  • Тюмень: 20 декабря с 08:00 до 12:00 (радио «Комсомольская правда»).

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В трех районах области, а также в Тюмени с 5 по 20 декабря временно перестанут показывать бесплатные ТВ-каналы и не будет работать радио. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «С 5 по 20 декабря в отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Причина в проведении профилактических работ», — сообщает инфоцентр властей. График отключений следующий:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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