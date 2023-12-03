Тюменцев оставят без бесплатного телевидения

В Тюменской области временно отключат теле- и радиовещание

04 декабря 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

ТВ и радио не будут работать по несколько часов Фото: Анна Майорова © URA.RU В трех районах области, а также в Тюмени с 5 по 20 декабря временно перестанут показывать бесплатные ТВ-каналы и не будет работать радио. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «С 5 по 20 декабря в отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Причина в проведении профилактических работ», — сообщает инфоцентр властей. График отключений следующий: Викуловский район: 5 декабря с 11:00 до 17:00 (оба мультиплекса и «Радио России»);

Аромашевский район: 7 декабря с 11:00 до 17:00 (оба мультиплекса);

Сорокинский район: 12 декабря с 11:00 до 17:00 (оба мультиплекса и «Радио России»);

Тюмень: 20 декабря с 08:00 до 12:00 (радио «Комсомольская правда»).

В трех районах области, а также в Тюмени с 5 по 20 декабря временно перестанут показывать бесплатные ТВ-каналы и не будет работать радио. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «С 5 по 20 декабря в отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Причина в проведении профилактических работ», — сообщает инфоцентр властей. График отключений следующий: