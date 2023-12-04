The Times: Британия передала Украине ракеты Martlet

04 декабря 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Ракеты Martlet необходимы для ликвидации БПЛА, пишет The Times Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия доставила дополнительное количество ракет Martlet на Украину, предназначенных для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет газета The Times. «Великобритания передала украинской стороне дополнительное число многоцелевых ракет Martlet», — говорится в материале газеты. Там добавили, что данное вооружение предназначается для ликвидации БПЛА. Официально британские власти пока не подтвердили факт поставок ракет Martlet, однако упоминания о возможности их использования на Украине появились еще в 2022 году. Великобритания также рассматривает возможность отправки своего флота в Черное море для оказания помощи Украине. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шаппс. Он отметил, что Великобритания, будучи военно-морской державой, имеет возможность оказать поддержку Украине и направить свои военные корабли в международные воды Черного моря.

Британия доставила дополнительное количество ракет Martlet на Украину, предназначенных для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет газета The Times. «Великобритания передала украинской стороне дополнительное число многоцелевых ракет Martlet», — говорится в материале газеты. Там добавили, что данное вооружение предназначается для ликвидации БПЛА. Официально британские власти пока не подтвердили факт поставок ракет Martlet, однако упоминания о возможности их использования на Украине появились еще в 2022 году. Великобритания также рассматривает возможность отправки своего флота в Черное море для оказания помощи Украине. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шаппс. Он отметил, что Великобритания, будучи военно-морской державой, имеет возможность оказать поддержку Украине и направить свои военные корабли в международные воды Черного моря.