Посол Великобритании на Украине захотел разоружить Россию

Россию необходимо разоружить из-за поставок зерна. Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис.
«Если еда используется как оружие, мы должны остановить это — мы должны разоружить Россию. Нам необходимо обеспечить и гарантировать, чтобы украинское зерно дошло до тех, кто в нем нуждается», — заявил Харрис в беседе с журналом The New Voice Of Ukraine.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие сто лет РФ и Украина не смогут выйти на путь сотрудничества и перемирия. Он отметил, что разоружить РФ можно с помощью санкций, конфискации активов, отказа от сотрудничества с ней и военной помощи Украине.
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