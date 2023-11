Посол Великобритании на Украине захотел разоружить Россию

Мартин Харрис отметил, что зерно якобы используют как оружие Фото: Георгий Бергал © URA.RU Россию необходимо разоружить из-за поставок зерна. Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис. «Если еда используется как оружие, мы должны остановить это — мы должны разоружить Россию. Нам необходимо обеспечить и гарантировать, чтобы украинское зерно дошло до тех, кто в нем нуждается», — заявил Харрис в беседе с журналом The New Voice Of Ukraine. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие сто лет РФ и Украина не смогут выйти на путь сотрудничества и перемирия. Он отметил, что разоружить РФ можно с помощью санкций, конфискации активов, отказа от сотрудничества с ней и военной помощи Украине.

