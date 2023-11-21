Посол Великобритании на Украине захотел разоружить Россию

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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
Мартин Харрис отметил, что зерно якобы используют как оружие Фото:

Россию необходимо разоружить из-за поставок зерна. Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис.

«Если еда используется как оружие, мы должны остановить это — мы должны разоружить Россию. Нам необходимо обеспечить и гарантировать, чтобы украинское зерно дошло до тех, кто в нем нуждается», — заявил Харрис в беседе с журналом The New Voice Of Ukraine.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие сто лет РФ и Украина не смогут выйти на путь сотрудничества и перемирия. Он отметил, что разоружить РФ можно с помощью санкций, конфискации активов, отказа от сотрудничества с ней и военной помощи Украине.

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Россию необходимо разоружить из-за поставок зерна. Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис. «Если еда используется как оружие, мы должны остановить это — мы должны разоружить Россию. Нам необходимо обеспечить и гарантировать, чтобы украинское зерно дошло до тех, кто в нем нуждается», — заявил Харрис в беседе с журналом The New Voice Of Ukraine. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие сто лет РФ и Украина не смогут выйти на путь сотрудничества и перемирия. Он отметил, что разоружить РФ можно с помощью санкций, конфискации активов, отказа от сотрудничества с ней и военной помощи Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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