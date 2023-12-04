В Сатке проверят состояние разрушающейся от взрывов пятиэтажки

Власти Саткинского района (Челябинская область) измерят, насколько взрывы на комбинате «Магнезит» влияют на состояние пятиэтажного дома, жители которого пожаловались губернатору Алексею Текслеру. Об этом 5 декабря URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.
«Чтобы принять решение о переносе сроков расселения дома № 9 по улице Пролетарской, необходимо провести экспертизу и вынести техническое обоснование. Создана комиссия по рассмотрению обращения жителей, и в скором времени будет установлен специальный прибор, измеряющий колебания дома», — сообщила помощник главы района по связям с общественностью Анна Коврижных.
Жители дома 28 ноября обратились в группу «А.Л. Текслер, помоги!» в соцсетях. Они сообщили, что их дом признан аварийным и должен быть расселен до 2027 года. Однако ежедневные взрывы на комбинате «Магнезит», которые проводятся в 300 — 400 метрах от дома, спровоцировали ухудшение состояния дома, в нем появились новые трещины как на фасаде, так и внутри квартир. Жители попросили во избежание несчастного случая ускорить процесс расселения.
В пресс-службе ПАО «Комбинат «Магнезит» URA.RU ответили, что дом находится в 525 метрах от места проведения взрывов, что значительно превышает минимальное расстояние от границы ведения взрывных работ до объектов инфраструктуры, предусмотренное техническим проектом. При замерах сейсмического воздействия и взрывов, показатели не превысили допустимых. В компании добавили, что взрывы проводятся не ежедневно, и комбинат выполняет обязательства по обеспечению безопасности взрывных работ.
Трехподъездная пятиэтажка в Сатке по улице Пролетарской, 9, была построена в 1959 году. За 64 года строительные конструкции утратили свою прочность, образовались трещины по фасаду, а также внутри квартир. В 2023 году здание признано аварийным.
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