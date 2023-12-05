Губернатор нашел способ примирить ГУФСИН и противников исправцентра в Екатеринбурге

Возле исправцентра в Екатеринбурге предложили создать пункт полиции

05 декабря 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Пространство вокруг УФИЦ предлагают обезопасить за счет силовиков и камер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы успокоить екатеринбуржцев, которые выступают против строительства исправительного центра на Уктусе, свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил установить возле УФИЦ камеры и освещение, а также разместить неподалеку дополнительный опорный пункт полиции. Так глава области отреагировал на конфликт во время прямого эфира на телеканале ОТВ. «Можно поставить камеры, освещение, разместить дополнительный пункт полиции. Я поговорю с руководителем свердловского главка Александром Мешковым. Не должно быть никаких опасений. Это те же люди, которые освободятся и будут жить среди нас. Ни по одному исправцентру в регионе никаких вопросов нет», — уверяет Куйвашев. Также он считает, что людям должны больше объяснять, что в строительстве УФИЦ ничего страшного нет. По словам губернатора, в исправцентры попадают те, кто встал на путь исправления, а за счет осужденных можно решить проблему дефицита кадров. «Нужно использовать труд таких людей, они должны приносить пользу обществу», — заявил глава Свердловской области. Конфликт вокруг исправительного центра возник в середине сентября. Жители Уктуса, живущие рядом со зданием на Просторной, 1, пытаются добиться отмены постройки УФИЦ. Горожане выходили на пикеты и три раза обращались к президенту России Владимиру Путину: они отправили два текстовых обращения и одно видео с просьбой помочь решить их проблему. Также горожане просили помощи у зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В ГУФСИН России по Свердловской области местных жителей просят не беспокоиться по поводу УФИЦ. В ведомстве обращают внимание, что исправцентр — это не колония строгого режима, ведь все осужденные ходят на предприятия, где трудятся с такими же гражданами, у которых нет судимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы успокоить екатеринбуржцев, которые выступают против строительства исправительного центра на Уктусе, свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил установить возле УФИЦ камеры и освещение, а также разместить неподалеку дополнительный опорный пункт полиции. Так глава области отреагировал на конфликт во время прямого эфира на телеканале ОТВ. «Можно поставить камеры, освещение, разместить дополнительный пункт полиции. Я поговорю с руководителем свердловского главка Александром Мешковым. Не должно быть никаких опасений. Это те же люди, которые освободятся и будут жить среди нас. Ни по одному исправцентру в регионе никаких вопросов нет», — уверяет Куйвашев. Также он считает, что людям должны больше объяснять, что в строительстве УФИЦ ничего страшного нет. По словам губернатора, в исправцентры попадают те, кто встал на путь исправления, а за счет осужденных можно решить проблему дефицита кадров. «Нужно использовать труд таких людей, они должны приносить пользу обществу», — заявил глава Свердловской области. Конфликт вокруг исправительного центра возник в середине сентября. Жители Уктуса, живущие рядом со зданием на Просторной, 1, пытаются добиться отмены постройки УФИЦ. Горожане выходили на пикеты и три раза обращались к президенту России Владимиру Путину: они отправили два текстовых обращения и одно видео с просьбой помочь решить их проблему. Также горожане просили помощи у зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В ГУФСИН России по Свердловской области местных жителей просят не беспокоиться по поводу УФИЦ. В ведомстве обращают внимание, что исправцентр — это не колония строгого режима, ведь все осужденные ходят на предприятия, где трудятся с такими же гражданами, у которых нет судимости.