Свердловский губернатор дал установки перевозчикам и коммунальным службам из-за морозов

Свердловские коммунальные службы переводят на усиленный режим работы

06 декабря 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Перевозчиков просят соблюдать график работы на фоне сорокоградусных морозов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В связи с резким похолоданием до -40 градусов в Свердловской области коммунальные службы переводятся на усиленный режим работы, а перевозчики должны выходить на линии согласно расписанию и прогревать автобусы перед выходом на смену. С таким поручением выступил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики. «Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области должна незамедлительно передаваться в региональное МинЖКХ», — заявили в ДИП. Уточняется, что министерство ЖКХ совместно с главами муниципалитетов должны перевести аварийные бригады на круглосуточный режим работы, руководители субъектов электроэнергетики и их филиалов — обеспечить укомплектованность и готовность ремонтных бригад и спецтехники. Также Управление автомобильных дорог Свердловской области обязано проконтролировать, чтобы перевозчики неукоснительного следовали расписанию движения автобусов. «При отсутствии теплого места стоянки обеспечить прогрев автобусов ночью, чтобы исключить невыход транспорта на линию. Также управление напомнило перевозчикам о запрете высаживать детей из автобусов, если у них нечем платить за проезд», — рассказали в пресс-службе правительства. Ранее синоптик Алексей Пулин предсказал, что сильные морозы ниже нормы на 17-22 градуса сохранятся в Свердловской области до 12 декабря. Дневного прогрева в регионе не будет, температура продолжит понижаться вплоть до утра 7 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В связи с резким похолоданием до -40 градусов в Свердловской области коммунальные службы переводятся на усиленный режим работы, а перевозчики должны выходить на линии согласно расписанию и прогревать автобусы перед выходом на смену. С таким поручением выступил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики. «Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области должна незамедлительно передаваться в региональное МинЖКХ», — заявили в ДИП. Уточняется, что министерство ЖКХ совместно с главами муниципалитетов должны перевести аварийные бригады на круглосуточный режим работы, руководители субъектов электроэнергетики и их филиалов — обеспечить укомплектованность и готовность ремонтных бригад и спецтехники. Также Управление автомобильных дорог Свердловской области обязано проконтролировать, чтобы перевозчики неукоснительного следовали расписанию движения автобусов. «При отсутствии теплого места стоянки обеспечить прогрев автобусов ночью, чтобы исключить невыход транспорта на линию. Также управление напомнило перевозчикам о запрете высаживать детей из автобусов, если у них нечем платить за проезд», — рассказали в пресс-службе правительства. Ранее синоптик Алексей Пулин предсказал, что сильные морозы ниже нормы на 17-22 градуса сохранятся в Свердловской области до 12 декабря. Дневного прогрева в регионе не будет, температура продолжит понижаться вплоть до утра 7 декабря.