В Перми задержали маньяка, нападавшего на девушек в подъездах

В Перми задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на девушек в подъездах и лифтах. Его доставили в отдел полиции.
«5 декабря в отдел полиции Дзержинского района г. Перми поступило три обращения о том, что неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних. Сегодня оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Уточняется, что задержанного опрашивают, чтобы выяснить мотивы его поступка. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на девушек в домах на улицах улицах Вильвенская 2, Связистов 11, Овчинникова 18, Крылова 17. Одну из жертв он поджидал у подъезда в микрорайоне Крохалева.
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