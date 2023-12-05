В Перми задержали маньяка, нападавшего на девушек в подъездах

06 декабря 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Подозреваемого допрашивает полиция Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на девушек в подъездах и лифтах. Его доставили в отдел полиции. «5 декабря в отдел полиции Дзержинского района г. Перми поступило три обращения о том, что неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних. Сегодня оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что задержанного опрашивают, чтобы выяснить мотивы его поступка. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на девушек в домах на улицах улицах Вильвенская 2, Связистов 11, Овчинникова 18, Крылова 17. Одну из жертв он поджидал у подъезда в микрорайоне Крохалева.

В Перми задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на девушек в подъездах и лифтах. Его доставили в отдел полиции. «5 декабря в отдел полиции Дзержинского района г. Перми поступило три обращения о том, что неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних. Сегодня оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что задержанного опрашивают, чтобы выяснить мотивы его поступка. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на девушек в домах на улицах улицах Вильвенская 2, Связистов 11, Овчинникова 18, Крылова 17. Одну из жертв он поджидал у подъезда в микрорайоне Крохалева.