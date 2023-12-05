05 декабря 2023

В Перми задержали маньяка, нападавшего на девушек в подъездах

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Подозреваемого допрашивает полиция Фото:

В Перми задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на девушек в подъездах и лифтах. Его доставили в отдел полиции.

«5 декабря в отдел полиции Дзержинского района г. Перми поступило три обращения о том, что неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних. Сегодня оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что задержанного опрашивают, чтобы выяснить мотивы его поступка. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на девушек в домах на улицах улицах Вильвенская 2, Связистов 11, Овчинникова 18, Крылова 17. Одну из жертв он поджидал у подъезда в микрорайоне Крохалева.

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В Перми задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на девушек в подъездах и лифтах. Его доставили в отдел полиции. «5 декабря в отдел полиции Дзержинского района г. Перми поступило три обращения о том, что неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних. Сегодня оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что задержанного опрашивают, чтобы выяснить мотивы его поступка. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на девушек в домах на улицах улицах Вильвенская 2, Связистов 11, Овчинникова 18, Крылова 17. Одну из жертв он поджидал у подъезда в микрорайоне Крохалева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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