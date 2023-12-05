Нападавший следил за женщинами на улице в подъездах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми неизвестный мужчина в подъездах жилых домов нападает на девушек и девочек. Одну из своих жертв он пытался затащить в лифт.

«В Перми заметили неизвестного, который нападает на девочек и девушек. Инциденты замечены на улицах Вильвенская 2, Связистов 11, Овчинникова 18, Крылова 17», — сообщили в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

Также мужчину заметили в микрорайоне Крохалева. Он пытался забежать за девушкой в подъезд, но дверь закрылась раньше, и пермяк остался на улице. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что 5 декабря в отдел полиции Дзержинского района г. Перми поступило три обращения. Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми полиция задержала подозреваемого в нападении на женщин. Это был уроженец Свердловской области.