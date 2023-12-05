05 декабря 2023

В Перми маньяк нападает на девушек в подъездах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Места убийств пенсионеров и полицейского. Екатеринбург, подъезд, многоквартирный дом
Нападавший следил за женщинами на улице в подъездах Фото:

В Перми неизвестный мужчина в подъездах жилых домов нападает на девушек и девочек. Одну из своих жертв он пытался затащить в лифт.

«В Перми заметили неизвестного, который нападает на девочек и девушек. Инциденты замечены на улицах Вильвенская 2, Связистов 11, Овчинникова 18, Крылова 17», — сообщили в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

Также мужчину заметили в микрорайоне Крохалева. Он пытался забежать за девушкой в подъезд, но дверь закрылась раньше, и пермяк остался на улице. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что 5 декабря в отдел полиции Дзержинского района г. Перми поступило три обращения. Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми полиция задержала подозреваемого в нападении на женщин. Это был уроженец Свердловской области.

Мужчина нападает в лифтах и подъездах
Мужчина нападает в лифтах и подъездах

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В Перми неизвестный мужчина в подъездах жилых домов нападает на девушек и девочек. Одну из своих жертв он пытался затащить в лифт. «В Перми заметили неизвестного, который нападает на девочек и девушек. Инциденты замечены на улицах Вильвенская 2, Связистов 11, Овчинникова 18, Крылова 17», — сообщили в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Также мужчину заметили в микрорайоне Крохалева. Он пытался забежать за девушкой в подъезд, но дверь закрылась раньше, и пермяк остался на улице. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что 5 декабря в отдел полиции Дзержинского района г. Перми поступило три обращения. Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего и выясняют обстоятельства случившегося. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми полиция задержала подозреваемого в нападении на женщин. Это был уроженец Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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