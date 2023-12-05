Перекупщики взвинтили цены билетов на фестиваль «Дягилев+» Курентзиса

Перекупщики продают билетов на фестиваль «Дягилев+» в несколько раз дороже

06 декабря 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Билеты безопаснее покупать у официальных дилеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Билеты на пермский фестиваль «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса начали продавать на популярных сайтах объявлений. В официальной продаже их почти не осталось, а неизвестные предлагают купить места по цене в несколько раз выше реальной. «Билeты на тaнцевaльный спектакль-концeрт YOUКALI, кoтoрый coстоитcя 24 дeкaбpя 18:00. B наличии: партеp 7 pяд — 12000, паpтер 8 ряд — 11000, пaртеp 9 pяд — 10000, пapтeр 18 ряд oт 5000», — говорится в одном из объявлений в интернете. В другом цены еще выше: 15000, 14000, 12500, 7000 рублей соответственно. На сайте фестиваля и на платформе «Яндекс Афиша», которые официально продают билеты, места в центре зала стоили от пяти до семи тысяч рублей, а на 18 ряду — 1,5-2 тысячи рублей. Сейчас для покупки свободных билетов нет. Фестиваль «Дягилев+» пройдет в Перми 24—27 декабря. На нем худрук Теодор Курентзис презентует танцевальный спектакль-концерт YOUKALI. Большую часть билетов на шоу раскупили в первые часы после старта продаж. Ранее Пермский театр оперы и балета сообщал о наплыве фальшивых билетов на представления. Дирекция призывала пермяков не покупать билеты у частных лиц на сайтах объявлений.

Билеты на пермский фестиваль «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса начали продавать на популярных сайтах объявлений. В официальной продаже их почти не осталось, а неизвестные предлагают купить места по цене в несколько раз выше реальной. «Билeты на тaнцевaльный спектакль-концeрт YOUКALI, кoтoрый coстоитcя 24 дeкaбpя 18:00. B наличии: партеp 7 pяд — 12000, паpтер 8 ряд — 11000, пaртеp 9 pяд — 10000, пapтeр 18 ряд oт 5000», — говорится в одном из объявлений в интернете. В другом цены еще выше: 15000, 14000, 12500, 7000 рублей соответственно. На сайте фестиваля и на платформе «Яндекс Афиша», которые официально продают билеты, места в центре зала стоили от пяти до семи тысяч рублей, а на 18 ряду — 1,5-2 тысячи рублей. Сейчас для покупки свободных билетов нет. Фестиваль «Дягилев+» пройдет в Перми 24—27 декабря. На нем худрук Теодор Курентзис презентует танцевальный спектакль-концерт YOUKALI. Большую часть билетов на шоу раскупили в первые часы после старта продаж. Ранее Пермский театр оперы и балета сообщал о наплыве фальшивых билетов на представления. Дирекция призывала пермяков не покупать билеты у частных лиц на сайтах объявлений.