Названы коттеджи, которые челябинцы покупают чаще всего

Челябинцы перестали покупать двухэтажные коттеджи

07 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Стоимость одноэтажных коттеджей в Челябинске в среднем составляет от 6 до 10 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинцы в 2023 году в основном покупали одноэтажные коттеджи площадью до 100 квадратных метров. Средняя стоимость таких домов в полной отделке на данный момент составляет от 6 до 10 млн рублей. В связи в этим спрос на двухэтажные дома снизился, рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Жители Челябинска с начала 2023 года в основном предпочитают покупать одноэтажные коттеджи. Общая площадь таких домов составляет 100 квадратных метров. Стоимость варьируется от 6 до 10 млн рублей. Соответственно, упал спрос на двухэтажные и трехэтажные дома», — сообщила Шатрукова. Шатрукова отметила, что спрос на большие особняки и элитные квартиры в Челябинске снизился из-за экономической ситуации и дисбаланса на ипотечном рынке. Сейчас цены на коттеджи до 100 квадратных метров сравнялись со стоимостью квартир. По цене квартиры на данный момент можно приобрести небольшой коттедж и дополнительно получить земельный участок. Кроме того, небольшие дома в целом обходятся дешевле, учитывая цены на строительные материалы.

Челябинцы в 2023 году в основном покупали одноэтажные коттеджи площадью до 100 квадратных метров. Средняя стоимость таких домов в полной отделке на данный момент составляет от 6 до 10 млн рублей. В связи в этим спрос на двухэтажные дома снизился, рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Жители Челябинска с начала 2023 года в основном предпочитают покупать одноэтажные коттеджи. Общая площадь таких домов составляет 100 квадратных метров. Стоимость варьируется от 6 до 10 млн рублей. Соответственно, упал спрос на двухэтажные и трехэтажные дома», — сообщила Шатрукова. Шатрукова отметила, что спрос на большие особняки и элитные квартиры в Челябинске снизился из-за экономической ситуации и дисбаланса на ипотечном рынке. Сейчас цены на коттеджи до 100 квадратных метров сравнялись со стоимостью квартир. По цене квартиры на данный момент можно приобрести небольшой коттедж и дополнительно получить земельный участок. Кроме того, небольшие дома в целом обходятся дешевле, учитывая цены на строительные материалы.