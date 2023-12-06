06 декабря 2023

Названы коттеджи, которые челябинцы покупают чаще всего

Челябинцы перестали покупать двухэтажные коттеджи
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль воздухоплавания «Самрау». Башкортостан, недвижимость, коттеджи, вид сверху
Стоимость одноэтажных коттеджей в Челябинске в среднем составляет от 6 до 10 млн рублей Фото:

Челябинцы в 2023 году в основном покупали одноэтажные коттеджи площадью до 100 квадратных метров. Средняя стоимость таких домов в полной отделке на данный момент составляет от 6 до 10 млн рублей. В связи в этим спрос на двухэтажные дома снизился, рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Жители Челябинска с начала 2023 года в основном предпочитают покупать одноэтажные коттеджи. Общая площадь таких домов составляет 100 квадратных метров. Стоимость варьируется от 6 до 10 млн рублей. Соответственно, упал спрос на двухэтажные и трехэтажные дома», — сообщила Шатрукова.

Шатрукова отметила, что спрос на большие особняки и элитные квартиры в Челябинске снизился из-за экономической ситуации и дисбаланса на ипотечном рынке. Сейчас цены на коттеджи до 100 квадратных метров сравнялись со стоимостью квартир. По цене квартиры на данный момент можно приобрести небольшой коттедж и дополнительно получить земельный участок. Кроме того, небольшие дома в целом обходятся дешевле, учитывая цены на строительные материалы.

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Челябинцы в 2023 году в основном покупали одноэтажные коттеджи площадью до 100 квадратных метров. Средняя стоимость таких домов в полной отделке на данный момент составляет от 6 до 10 млн рублей. В связи в этим спрос на двухэтажные дома снизился, рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Жители Челябинска с начала 2023 года в основном предпочитают покупать одноэтажные коттеджи. Общая площадь таких домов составляет 100 квадратных метров. Стоимость варьируется от 6 до 10 млн рублей. Соответственно, упал спрос на двухэтажные и трехэтажные дома», — сообщила Шатрукова. Шатрукова отметила, что спрос на большие особняки и элитные квартиры в Челябинске снизился из-за экономической ситуации и дисбаланса на ипотечном рынке. Сейчас цены на коттеджи до 100 квадратных метров сравнялись со стоимостью квартир. По цене квартиры на данный момент можно приобрести небольшой коттедж и дополнительно получить земельный участок. Кроме того, небольшие дома в целом обходятся дешевле, учитывая цены на строительные материалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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