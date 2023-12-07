Семья железнодорожников из Екатеринбурга выиграла миллион рублей. Фото

07 декабря 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Семья победителей не собирается останавливаться и продолжит испытывать удачу в лото Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы Лариса Седых и Анатолий Слепухин выиграли 1 января 2023 года миллион рублей в лото. О том, какие эмоции испытали победители и на что потратили выигрыш, URA.RU рассказали в «Столото». «В глобальном плане у нас с супругом жизнь не изменилась. Но благодаря выигрышу мы погасили автокредит, обновили ремонт в квартире, оплатили сыну учебу и купили маме телевизор», — рассказывает Лариса. Ее слова приводит пресс-служба компании. Глава семьи работает осмотрщиком вагонов, а его жена — инженером.



Лариса отметила, что в основном в лотереях участвует муж — он старается не пропускать ни один тираж. Алексей собирается принять участие в розыгрыше «Новогоднего миллиона»-2024 и верит, что их семье повезет вновь. Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»

Екатеринбуржцы Лариса Седых и Анатолий Слепухин выиграли 1 января 2023 года миллион рублей в лото. О том, какие эмоции испытали победители и на что потратили выигрыш, URA.RU рассказали в «Столото». «В глобальном плане у нас с супругом жизнь не изменилась. Но благодаря выигрышу мы погасили автокредит, обновили ремонт в квартире, оплатили сыну учебу и купили маме телевизор», — рассказывает Лариса. Ее слова приводит пресс-служба компании. Глава семьи работает осмотрщиком вагонов, а его жена — инженером. Лариса отметила, что в основном в лотереях участвует муж — он старается не пропускать ни один тираж. Алексей собирается принять участие в розыгрыше «Новогоднего миллиона»-2024 и верит, что их семье повезет вновь.