Правительство России списало долг Пермскому краю на сотни миллионов рублей

10 декабря 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Российское правительство списало часть долга Пермскому краю Фото: Алексей Гущин © URA.RU Правительство РФ списало Пермскому краю долг на полмиллиарда рублей. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Списание задолженности субъекту РФ Пермский край в размере 528,5 млн рублей. Долг списывается за счет поступлений по налогам от реализации новых инвестиционных проектов, поступивших в федеральный бюджет в 2022 году», — указано в документе. Ранее Пермский край взял миллиардный кредит на 15 лет под 3% годовых. Средства предназначались для строительства дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.

Правительство РФ списало Пермскому краю долг на полмиллиарда рублей. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Списание задолженности субъекту РФ Пермский край в размере 528,5 млн рублей. Долг списывается за счет поступлений по налогам от реализации новых инвестиционных проектов, поступивших в федеральный бюджет в 2022 году», — указано в документе. Ранее Пермский край взял миллиардный кредит на 15 лет под 3% годовых. Средства предназначались для строительства дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.