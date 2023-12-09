09 декабря 2023

Правительство России списало долг Пермскому краю на сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Российское правительство списало часть долга Пермскому краю Фото:

Правительство РФ списало Пермскому краю долг на полмиллиарда рублей. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Списание задолженности субъекту РФ Пермский край в размере 528,5 млн рублей. Долг списывается за счет поступлений по налогам от реализации новых инвестиционных проектов, поступивших в федеральный бюджет в 2022 году», — указано в документе.

Ранее Пермский край взял миллиардный кредит на 15 лет под 3% годовых. Средства предназначались для строительства дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.

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Правительство РФ списало Пермскому краю долг на полмиллиарда рублей. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Списание задолженности субъекту РФ Пермский край в размере 528,5 млн рублей. Долг списывается за счет поступлений по налогам от реализации новых инвестиционных проектов, поступивших в федеральный бюджет в 2022 году», — указано в документе. Ранее Пермский край взял миллиардный кредит на 15 лет под 3% годовых. Средства предназначались для строительства дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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