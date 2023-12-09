Правительство России списало долг Пермскому краю на сотни миллионов рублей

Российское правительство списало часть долга Пермскому краю
Правительство РФ списало Пермскому краю долг на полмиллиарда рублей. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
«Списание задолженности субъекту РФ Пермский край в размере 528,5 млн рублей. Долг списывается за счет поступлений по налогам от реализации новых инвестиционных проектов, поступивших в федеральный бюджет в 2022 году», —
Ранее Пермский край взял миллиардный кредит на 15 лет под 3% годовых. Средства предназначались для строительства дорог в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!