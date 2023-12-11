В Челябинской области из-за морозов отменили автобусы в Екатеринбург и Курган

Температура в регионе опустилась ниже нормы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области из-за 40-градусных морозов 11 декабря отменили ряд рейсовых автобусов областного назначения, а также рейсы в Екатеринбург и Курган. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз с минимальной температурой -40° и ниже) много рейсов в разных направлениях были отменены», — уточнили в пресс-службе ведомства. Частично отсутствуют в продаже билеты на автобусы в Екатеринбург, Курган и по области.

Так, на сайте автовокзала региона нет в продаже билетов на часть рейсов до Магнитогорска, Сатки и Пласта. Кроме того, отменены рейсы до Миасса и Златоуста.

Ранее челябинский гидрометеоцентр предупреждал жителей региона, что аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся до 13 декабря включительно. В школах и вузах региона вновь отменили занятия, переводя их в дистанционный формат, из-за экстремальных морозов произошли коммунальные аварии. Дорожные службы рекомендуют водителям без острой необходимости не планировать поездки в ближайшие дни.