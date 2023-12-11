11 декабря 2023

Бастрыкин остановил завод в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по деятельности завода в Магнитогорске, нарушающему экологию Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин остановил работу завода «Алмаз» в Магнитогорске Челябинской области, который вопреки запретам занимался переплавкой металла. Следователи изъяли детали печей и назначили судебную экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следователями регионального СКР приостановлена деятельность предприятия, осуществляющего работу с нарушением требований в области охраны окружающей среды. А.И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела, и. о. директора СЭЦ СК России Соболеву А.М. — доложить о сроках производства экспертизы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что к ним обратились жители поселка «Новая Стройка» Магнитогорска, которые пожаловались на возобновление работы предприятия. По мнению жителей, в течение нескольких дней завод проводил переплавку металла, несмотря на установленный запрет. В данный момент следственные органы собирают доказательства, а также изъяли части роторных печей, чтобы завод не возобновил работу. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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Глава СКР Александр Бастрыкин остановил работу завода «Алмаз» в Магнитогорске Челябинской области, который вопреки запретам занимался переплавкой металла. Следователи изъяли детали печей и назначили судебную экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе СК РФ. «Следователями регионального СКР приостановлена деятельность предприятия, осуществляющего работу с нарушением требований в области охраны окружающей среды. А.И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела, и. о. директора СЭЦ СК России Соболеву А.М. — доложить о сроках производства экспертизы», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что к ним обратились жители поселка «Новая Стройка» Магнитогорска, которые пожаловались на возобновление работы предприятия. По мнению жителей, в течение нескольких дней завод проводил переплавку металла, несмотря на установленный запрет. В данный момент следственные органы собирают доказательства, а также изъяли части роторных печей, чтобы завод не возобновил работу. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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