Бастрыкин остановил завод в Магнитогорске

12 декабря 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по деятельности завода в Магнитогорске, нарушающему экологию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин остановил работу завода «Алмаз» в Магнитогорске Челябинской области, который вопреки запретам занимался переплавкой металла. Следователи изъяли детали печей и назначили судебную экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе СК РФ. «Следователями регионального СКР приостановлена деятельность предприятия, осуществляющего работу с нарушением требований в области охраны окружающей среды. А.И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела, и. о. директора СЭЦ СК России Соболеву А.М. — доложить о сроках производства экспертизы», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что к ним обратились жители поселка «Новая Стройка» Магнитогорска, которые пожаловались на возобновление работы предприятия. По мнению жителей, в течение нескольких дней завод проводил переплавку металла, несмотря на установленный запрет. В данный момент следственные органы собирают доказательства, а также изъяли части роторных печей, чтобы завод не возобновил работу. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава СКР Александр Бастрыкин остановил работу завода «Алмаз» в Магнитогорске Челябинской области, который вопреки запретам занимался переплавкой металла. Следователи изъяли детали печей и назначили судебную экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе СК РФ. «Следователями регионального СКР приостановлена деятельность предприятия, осуществляющего работу с нарушением требований в области охраны окружающей среды. А.И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела, и. о. директора СЭЦ СК России Соболеву А.М. — доложить о сроках производства экспертизы», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что к ним обратились жители поселка «Новая Стройка» Магнитогорска, которые пожаловались на возобновление работы предприятия. По мнению жителей, в течение нескольких дней завод проводил переплавку металла, несмотря на установленный запрет. В данный момент следственные органы собирают доказательства, а также изъяли части роторных печей, чтобы завод не возобновил работу. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.