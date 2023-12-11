11 декабря 2023

В Челябинской области аномальные морозы сменятся потеплением

© Служба новостей «URA.RU»
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Уже к 14 декабря в регионе потеплеет до 10-15 градусов мороза Фото:

В Челябинской области аномальные морозы сменятся потеплением уже в ближайший четверг, 14 декабря. Об этом сообщили синоптики челябинского гидрометеоцентра.

«В регионе с 14 декабря дневные температуры достигнут -10 градусов, ночные — до -15 -20. В Челябинске днем около 15-17 градусов мороза, ночью -22 -24», — говорится на сайте метеослужбы.

В предстоящие три дня осадки не ожидаются. Ветер сменится на южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов начались в регионе в ночь на 7 декабря. Синоптики предупреждали, что они задержатся до 13 декабря включительно.

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В Челябинской области аномальные морозы сменятся потеплением уже в ближайший четверг, 14 декабря. Об этом сообщили синоптики челябинского гидрометеоцентра. «В регионе с 14 декабря дневные температуры достигнут -10 градусов, ночные — до -15 -20. В Челябинске днем около 15-17 градусов мороза, ночью -22 -24», — говорится на сайте метеослужбы. В предстоящие три дня осадки не ожидаются. Ветер сменится на южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов начались в регионе в ночь на 7 декабря. Синоптики предупреждали, что они задержатся до 13 декабря включительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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