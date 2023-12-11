В Челябинской области аномальные морозы сменятся потеплением

12 декабря 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Уже к 14 декабря в регионе потеплеет до 10-15 градусов мороза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области аномальные морозы сменятся потеплением уже в ближайший четверг, 14 декабря. Об этом сообщили синоптики челябинского гидрометеоцентра. «В регионе с 14 декабря дневные температуры достигнут -10 градусов, ночные — до -15 -20. В Челябинске днем около 15-17 градусов мороза, ночью -22 -24», — говорится на сайте метеослужбы. В предстоящие три дня осадки не ожидаются. Ветер сменится на южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов начались в регионе в ночь на 7 декабря. Синоптики предупреждали, что они задержатся до 13 декабря включительно.

В Челябинской области аномальные морозы сменятся потеплением уже в ближайший четверг, 14 декабря. Об этом сообщили синоптики челябинского гидрометеоцентра. «В регионе с 14 декабря дневные температуры достигнут -10 градусов, ночные — до -15 -20. В Челябинске днем около 15-17 градусов мороза, ночью -22 -24», — говорится на сайте метеослужбы. В предстоящие три дня осадки не ожидаются. Ветер сменится на южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов начались в регионе в ночь на 7 декабря. Синоптики предупреждали, что они задержатся до 13 декабря включительно.